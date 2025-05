Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta cambridge-i közgazdász, akinek 2021-es jelentését mérföldkőnek tekintik a közgazdaságtan és a természet kapcsolatának újragondolásában: közgazdásznyelven magyarázta el az ökológiai válságot. A professzor azt mondja, a kormányok nyitottak a természet védelmére, de nem tudnak mit kezdeni vele, mert nem ismerik a természeti tőke gazdaságtanát. Budapesten beszélgettünk vele.","shortLead":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta...","id":"20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06.jpg","index":0,"item":"1fe065b6-0338-4860-b752-bf9a4b703e0a","keywords":null,"link":"/360/20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","timestamp":"2025. május. 25. 13:04","title":"Mondhatják, hogy fontos a természet, de nem tudják beépíteni a közgazdaságtanba – interjú Partha Dasguptával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor képernyőn néznek mesét – bizonyították amerikai kutatók.","shortLead":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor...","id":"20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39.jpg","index":0,"item":"152825a9-f4a5-42ea-8a33-03474c08a1c3","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","timestamp":"2025. május. 23. 16:15","title":"Mi történik pontosan a gyerekben, amikor képernyőt bámul – és amikor könyvet olvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei mezőny legjobbjait és legnagyobb csalódásait. Ráadásul az utolsó napra még jutott egy aprócska remekmű, amely Phoebe Waller-Bridge és Kemény Lili őszinteségét és humorát juttatta eszünkbe.","shortLead":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei...","id":"20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21.jpg","index":0,"item":"85663f96-c9e6-4cc0-a041-e15817d7aeb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","timestamp":"2025. május. 24. 07:58","title":"Cannes végére még maradt egy mestermű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 24. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott kérdés Zárug Péter Farkas szerint. A politológus Magyar Péterről úgy látja, sokan beleszaladtak már félmeztelenül a bozóttűzbe, de ő nem fog.","shortLead":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott...","id":"20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"70a07594-ec18-4a91-aaca-2180d2eb1701","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","timestamp":"2025. május. 23. 14:20","title":"Orbán nagy válságáról beszél Zárug Péter Farkas jobboldali politológus, de egy választási vereség után sem temetné még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy jelentős kedvezményes vehetnek igénybe június végéig.","shortLead":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy...","id":"20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3.jpg","index":0,"item":"73a7aa64-ec2c-4627-9eb3-d64b904f4171","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","timestamp":"2025. május. 24. 08:03","title":"120 tévécsatornát kap most ingyen, meg egy rakás filmet és sorozatot, akinek LG tévéje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e31676-d5fc-4a0d-b94d-09ed473440a4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely sajnálja, hogy nem álltak ki Iványi Gáborék mellett, amikor bezárták az iskoláikat.","shortLead":"Gaal Gergely sajnálja, hogy nem álltak ki Iványi Gáborék mellett, amikor bezárták az iskoláikat.","id":"20250524_Ivanyi-Gabor-Gaal-Gergely-bocsanat-kdnp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88e31676-d5fc-4a0d-b94d-09ed473440a4.jpg","index":0,"item":"ba7ea94e-3132-4c90-9a83-dfe524f10fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Ivanyi-Gabor-Gaal-Gergely-bocsanat-kdnp","timestamp":"2025. május. 24. 19:07","title":"Iványi Gábor reagált a lázadó kereszténydemokrata politikus bocsánatkérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c5c8d6a-a715-4b96-a865-d4588040c30d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A képzőművészet világát sem kíméli az age-izmus, az életkoralapú diszkrimináció. A Szépművészeti Múzeum Rövidülő jövő című, új kiállítása a 89 éves Perneczky Géza és más alkotók időskori munkáin keresztül mutat rá az előítéletek igazságtalanságára.","shortLead":"A képzőművészet világát sem kíméli az age-izmus, az életkoralapú diszkrimináció. A Szépművészeti Múzeum Rövidülő jövő...","id":"20250524_hvg-haladnak-korral-szepmuveszeti-tarlat-oregkori-muveszet-ageizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c5c8d6a-a715-4b96-a865-d4588040c30d.jpg","index":0,"item":"7903407f-629e-4e57-8e58-10d519dc8bb6","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-haladnak-korral-szepmuveszeti-tarlat-oregkori-muveszet-ageizmus","timestamp":"2025. május. 24. 17:30","title":"Haladnak a korral: egy kiállítás bizonyítja, az idős művész nem vén művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]