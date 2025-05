Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","shortLead":"Új regénye jelent meg magyarul Chuck Palahniuk ukrán felmenőkkel rendelkező amerikai írónak.","id":"20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c7165-50bb-476e-a9cf-f7213a8f769b.jpg","index":0,"item":"257e8ff8-a1b4-4338-82e7-e5dac82892ad","keywords":null,"link":"/elet/20250529_A-Harcosok-klubja-utan-itt-a-Nem-tart-orokke","timestamp":"2025. május. 29. 16:58","title":"A Harcosok klubja után itt a Nem tart örökké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","shortLead":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","id":"20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a.jpg","index":0,"item":"7fd068a5-ce70-4c0e-be52-b243d70a9926","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","timestamp":"2025. május. 29. 08:15","title":"A fideszes képviselők is kiálltak a sajtószabadság mellett a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","shortLead":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","id":"20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5.jpg","index":0,"item":"aa3d9ddc-2bb6-4acc-80fd-1c175e8b758e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","timestamp":"2025. május. 28. 09:06","title":"Bukást bukásra halmozott Hosszú Katinka cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió több bankot és olajipari vállalatot is levett a szankciós listájáról.","shortLead":"Az Európai Unió több bankot és olajipari vállalatot is levett a szankciós listájáról.","id":"20250528_eu-sziria-gazdasagi-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78.jpg","index":0,"item":"e10886b1-01bd-4868-ad22-b40e5b0c6f84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_eu-sziria-gazdasagi-szankcio","timestamp":"2025. május. 28. 19:17","title":"Az EU feloldotta a Szíriával szembeni gazdasági szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","shortLead":" A TV2 műsorvezetője 16 éves volt, amikor megtudta, hogy az apja öngyilkos lett.","id":"20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178.jpg","index":0,"item":"10698a80-c426-452c-b518-fe0f0caeee35","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Marsi-Aniko-az-edesapja-ongyilkossagarol-beszelt","timestamp":"2025. május. 29. 09:56","title":"Marsi Anikó az édesapja öngyilkosságáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a38ad0d-c3e2-4c03-9f28-14eb5ca0e614","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szalai Szabolcs 2020-ban csatlakozott az Indexhez, miután a lap teljes addigi szerkesztősége távozott, amiért veszélyben érezték a lap függetlenségét. Tavaly decemberi kinevezésekor még a hazai sajtópiac megkerülhetetlen szereplőjévé akarta tenni a hirado.hu-t.","shortLead":"Szalai Szabolcs 2020-ban csatlakozott az Indexhez, miután a lap teljes addigi szerkesztősége távozott, amiért...","id":"20250528_szalai-szabolcs-hiradohu-index-foszerkeszto-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a38ad0d-c3e2-4c03-9f28-14eb5ca0e614.jpg","index":0,"item":"3e4d6270-c09f-4875-95cf-5a9b0ae13607","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szalai-szabolcs-hiradohu-index-foszerkeszto-tavozas","timestamp":"2025. május. 28. 07:56","title":"Fél év után távozik is a hirado.hu Indextől igazolt főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét eleji erősebb forintárfolyam, most realizálódik. ","shortLead":"A hét eleji erősebb forintárfolyam, most realizálódik. ","id":"20250528_Kisebb-korrekcio-varhato-az-uzemanyagarakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"b37b4b03-5e10-48c5-a769-bf2c7fe74afd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Kisebb-korrekcio-varhato-az-uzemanyagarakban","timestamp":"2025. május. 28. 12:08","title":"Kisebb korrekció várható az üzemanyagárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b167c-125d-4910-88ef-b40723794c78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Boncler és Morozov egy idős, nyugdíjas férfi, Igor Barisnyikov védelmét látták el, akit azzal vádoltak meg, hogy az orosz hadseregről terjesztett valótlan állításokat.","shortLead":"Korábban Boncler és Morozov egy idős, nyugdíjas férfi, Igor Barisnyikov védelmét látták el, akit azzal vádoltak meg...","id":"20250528_kalinyingrad-ugyvedek-hazkutatas-politikai-ugyek-vedelem-hazaarulas-memorial","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412b167c-125d-4910-88ef-b40723794c78.jpg","index":0,"item":"ecce72d2-28d1-495d-8f42-5a36556b2268","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_kalinyingrad-ugyvedek-hazkutatas-politikai-ugyek-vedelem-hazaarulas-memorial","timestamp":"2025. május. 28. 21:14","title":"Kalinyingrádban házkutatást tartottak több, politikai ügyekben eljáró ügyvédnél, egyiküket hazaárulással is meggyanúsították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]