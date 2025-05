„Mi a dolgozó emberek oldalán állunk”

– állította Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) pénteki küldöttgyűlésén mondott beszédében. Az eseményen a miniszterelnök kijelentette, hogy az MKIK stratégiai partnere a kormánynak. Együttműködési megállapodást is aláírt a szervezet elnökével, Nagy Elekkel, miután egyetértettek abban, hogy az erős gazdaság alapja az erős vállalkozói réteg, a kormány dolga pedig az, hogy segítse a vállalkozások sikeres működését.

Korábban, 2022-ben közösen azt tűzték ki célul, hogy versenyképesebbé tegyék a vállalkozásokat, csökkentsék az adókat, és ezeket Orbán szerint a kormány teljesítette is. Személyijövedelemadó-mentességet adtak bizonyos rétegeknek, megvédték a kamattámogatási rendszert, a rezsivédelmi alapot pedig kiterjesztették a kkv-kra – sorolt néhány példát a miniszterelnök. Úgy fogalmazott: „megállapodtunk, betartottuk és megvalósítottuk”.

MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Ami pedig a jövőt illeti, Orbán szerint „új választás előtt állunk, de nemcsak politikai értelemben, hanem gazdasági értelemben is”. Szerinte Magyarország előtt két út áll. Az egyik az adóemeléseké, amit az ellenzék akar, mint a Brüsszelben és Európa több országában kormányzó baloldali erők is ennek a hívei szerinte. Emlékeztetett, hogy 2010 előtt is ez volt, és ebből „mindig a középosztály húzta a rövidebbet”.

„A másik út a nemzeti gazdaságpolitika útja, amely a teljesítmény pártján áll.”

Ez utóbbit képviseli szerinte a Fidesz, hiszen „mi az adócsökkentés politikájában hiszünk, mert ettől több lesz a munkahely, magasabb az export és sikeresebb az ország”. Jelezte, hogy kormánya számos adót csökkentett, és ma már egymillióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér a három-, a minimálbér pedig a négyszeresére nőtt. Úgy vélte, a Fideszével szemben a baloldali gazdaságpolitika „az irigységre és az ideológiai alapú újraelosztásra épül”.

Innen fordult rá a Brüsszel és az Európai Unió, de főleg Ukrajna szapulására – ezt néhány órával korábban, a Kossuth rádióban is megtette. Mint mondta, a baloldali Brüsszel vállalkozásellenes, és olyan tervei vannak, „amelyek Ukrajna támogatására hivatkozva Magyarország gazdaságát lenullázná”. Az MKIK küldöttgyűlésén résztvevőket viszont megnyugtatta: „mi ezt mind nem csináljuk, a magyar kormány nem Brüsszel végrehajtó hivatala”.

MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Kifejtette azt is, hogy csak a munka becsülete és a teljesítmény tisztelete viheti előre Magyarországot, a versenyképesség kulcsát pedig az adócsökkentésben látja, nem a támogatásokban, az újraelosztásban, ahogyan azt Brüsszelben gondolják. Utóbbinak ráadásul szerinte súlyos következményei is vannak:

Ahol baloldali kormányzás van, ott inkább előbb, mint utóbb bekövetkezik a gazdasági lejtmenet”.

A beszéd egy pontján azzal igyekezett nyugtatni a baloldali vállalkozókat, hogy „ők is részei a nemzetgazdaságnak”, és reményei szerint ők is támogatják a kormány gazdaságpolitikáját, mert az nem ideológiai alapú. Az idei legfontosabb kormányzati célkitűzésnek amúgy azt nevezte, hogy „megcsináljuk Európa legnagyobb, családokat érintő adócsökkentési programját, ezt a 4 ezer milliárdos programot meg is csináljuk”.

Orbán a fenti vállalást veszélyeztető „egyetlen, de komoly kockázatnak” Ukrajna EU tagságát nevezte, amely szerinte óriási veszély a vállalkozásokra, a gazdaságra. Mint mondta, ha nem lenne háború, már 20 milliárd euróval több pénz lenne a magyar gazdaságban, de „Brüsszel terve az, hogy fenntartja a háborút és az ukrán hadsereget és ezért erőltetett menetben felvegye az ukránokat az EU-ba”.

Nem vállaljuk az ukrán GMO-s élelmiszereket, sem a szociális ellátás összeomlását, nem kérünk az ukrán maffiából sem”

– folytatta Orbán, megismételve a kormány(párt) jelenleg is zajló nemzeti konzultációja, az Ukrajna EU-tagságát ellenző Voks2025 szavazást reklámozó hangzatos, de ahogy a HVG korábban már kielemezte, többségében hazug ijesztegetéseket. A kapcsolatot azzal is egyértelművé tette, hogy ki is mondta, arra buzdítja a jelenlévőket, a vállalkozókat, hogy a Voks 2025 szavazáson mondják el ők is a véleményüket.

A Nagy Elek MKIK-elnökkel aláírt együttműködésről azt mondta, van adó- és bürokráciacsökkentés, adóegyszerűsítés is benne. Azt is bejelentette, hogy további 82 milliárd forintot tesz a kormány a Demján Sándor programba, végül beszédét kampányolással zárta: a kormány gazdaságpolitikáját az ország többsége támogatja, ahogy érzése szerint azon terveiket is, amit úgy foglalt össze: kimaradni a háborúból, megállítani a migrációt, támogatni a családokat, vállalkozásokat.” Azt is ígérte:

Ezeket a célkitűzéseket vállaljuk és betartjuk – nemcsak most, hanem 2026-ban és az utána következő években is”.