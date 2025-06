Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség. Az eset kapcsán annak jártunk utána, hogy kik azok a fejvadászok, és mennyire hasonlítanak az amerikai filmekből ismert, vérdíjért dolgozó „bűnüldözési vállalkozókra”.","shortLead":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség...","id":"20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a.jpg","index":0,"item":"92ed8ada-5354-4962-9486-aec2056030e5","keywords":null,"link":"/360/20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 14:30","title":"Kik azok a fejvadászok, akik nemzetközi bűnözőket fognak el Magyarországon, és hogyan dolgoznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","shortLead":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","id":"20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055.jpg","index":0,"item":"801560ab-b92e-4ae4-8c7b-0f3aa9a2c923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","timestamp":"2025. június. 04. 07:21","title":"Kevesen csaphatnak le a McLaren kőkemény új sportkocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425a5c3a-ccef-44ab-991a-6cfb8727086a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kialakult üzengetés ellenére az NGM nem tervez változtatni az iparűzési adónak a parlament előtt lévő módosításán – erősítették meg lapunknak a tárca illetékesei.","shortLead":"A kialakult üzengetés ellenére az NGM nem tervez változtatni az iparűzési adónak a parlament előtt lévő módosításán –...","id":"20250604_NGM-iparuzesi-ado-modositas-szerencsejatek-kaszino-karacsony-gergely-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/425a5c3a-ccef-44ab-991a-6cfb8727086a.jpg","index":0,"item":"6864cacd-126d-43e5-903c-2c7692cdec0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_NGM-iparuzesi-ado-modositas-szerencsejatek-kaszino-karacsony-gergely-nagy-marton","timestamp":"2025. június. 04. 15:29","title":"NGM a HVG-nek: igazságos és marad az iparűzési adó módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa35f05a-2616-4195-adcd-e1bc56900cbe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung eddigi legvékonyabb okostelefonja, a Galaxy S25 Edge sem úszta meg az ejtéstesztet, az eredmény pedig némiképp meglepetést okozott.","shortLead":"A Samsung eddigi legvékonyabb okostelefonja, a Galaxy S25 Edge sem úszta meg az ejtéstesztet, az eredmény pedig...","id":"20250605_samsung-galaxy-s25-edge-ejtesteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa35f05a-2616-4195-adcd-e1bc56900cbe.jpg","index":0,"item":"8c31b9de-9165-4485-bc54-a5abbf4541ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_samsung-galaxy-s25-edge-ejtesteszt-video","timestamp":"2025. június. 05. 09:03","title":"Ez történik, ha kiesik a kezéből a Samsung Galaxy S25 Edge, és pont a betonon landol – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11f4fff-ae67-4cf7-8a6a-d2b27f4a40d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Fidesz frakcióvezetőjének férje és üzleti köre húz hasznot a főváros kárára.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Fidesz frakcióvezetőjének férje és üzleti köre húz hasznot a főváros kárára.","id":"20250604_Karacsony-Gergely-rendkivuli-sajtotajekoztato-tart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c11f4fff-ae67-4cf7-8a6a-d2b27f4a40d1.jpg","index":0,"item":"34fdfa3b-6e15-4f89-ab41-8f7a3e866333","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Karacsony-Gergely-rendkivuli-sajtotajekoztato-tart","timestamp":"2025. június. 04. 10:04","title":"Karácsony: Garancsi István és Habony Árpád köre sertepertél a budapestiek pénze körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b0a06c-782f-49b0-84b2-71178d11d0e1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A várakozásoknak megfelelően az orosz–ukrán béketárgyalások újabb isztambuli fordulója sem hozott áttörést. Kijev és Moszkva is kitart álláspontja mellett, az oroszok pedig nem egyeznek bele a legalább egy hónapos tűzszünetbe. Viszont talán jöhet az újabb fogolycsere.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően az orosz–ukrán béketárgyalások újabb isztambuli fordulója sem hozott áttörést. Kijev és...","id":"20250604_hvg-orosz-ukran-haboru-beke-tuzszunet-targyalas-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b0a06c-782f-49b0-84b2-71178d11d0e1.jpg","index":0,"item":"e6bf439c-031f-45dd-9b1a-394ade666350","keywords":null,"link":"/360/20250604_hvg-orosz-ukran-haboru-beke-tuzszunet-targyalas-trump","timestamp":"2025. június. 04. 18:30","title":"Dróntámadásokkal a békéért: sehogy sem állnak az orosz–ukrán tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google nemrég a Fotó szolgáltatásához készített egy mesterséges intelligenciára építő keresőt, ám a jelek szerint a megoldás nem egészen úgy működik, ahogy azt a cég elképzelte.","shortLead":"A Google nemrég a Fotó szolgáltatásához készített egy mesterséges intelligenciára építő keresőt, ám a jelek szerint...","id":"20250604_google-fotok-ask-photos-gemini-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78.jpg","index":0,"item":"ce3605bc-0525-4e15-8c3f-78a86766699b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-fotok-ask-photos-gemini-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 04. 18:03","title":"Nem várt hibába futott bele a Google, visszavont egy fontos frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő hamis kontaktokat is hozzáadhat a telefonjához.","shortLead":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő...","id":"20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9.jpg","index":0,"item":"666a7365-b474-4efb-9559-25255206d201","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. június. 04. 13:03","title":"Legyen résen: Magyarországon is felbukkant egy veszélyes vírus, ezzel a módszerrel lopja el az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]