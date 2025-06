Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A SalusMo, a PlantIT, a Lapot kérünk és az 5Napközi egyenként 1-1 millió forintot kapnak, amelyet oktatási céllal használhatnak fel saját fejlődésükre.","shortLead":"A SalusMo, a PlantIT, a Lapot kérünk és az 5Napközi egyenként 1-1 millió forintot kapnak, amelyet oktatási céllal...","id":"20250603_raiffeisen-bank-tamogatas-vallalkozas-capak-kozott-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8.jpg","index":0,"item":"c11e0902-5e88-42f6-b36a-3720a28bb844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_raiffeisen-bank-tamogatas-vallalkozas-capak-kozott-uzlet","timestamp":"2025. június. 03. 15:25","title":"Induló vállalkozásokat segít a Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe4e7d8-2154-4c79-8098-5731d4ab5d6b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rablók 3,5 millió forintot zsákmányoltak, de nem sokáig örülhettek a pénznek.","shortLead":"A rablók 3,5 millió forintot zsákmányoltak, de nem sokáig örülhettek a pénznek.","id":"20250603_batonyterenye-rablas-simaszk-postas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe4e7d8-2154-4c79-8098-5731d4ab5d6b.jpg","index":0,"item":"b44a2de3-2229-469a-a599-c33b6218d032","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_batonyterenye-rablas-simaszk-postas","timestamp":"2025. június. 03. 19:08","title":"Símaszkban raboltak ki egy nyugdíjakat kézbesítő postást Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok mérsékelni fogják a büntetését.","shortLead":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok...","id":"20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138.jpg","index":0,"item":"ff746030-e3ed-4ee4-b932-f77ffcdbc7bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","timestamp":"2025. június. 05. 07:08","title":"Ugyanannál a radarnál szedett össze 28 ezer eurónyi bírságot egy olasz gyorshajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5a38ea-cd5c-4213-ac5e-a9d9942dbaa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyertes út része a hangzatos nevű, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia vízi világát a bringásoknak bemutató Amazon of Europe kerékpáros útvonalnak. A győztesről közönségszavazatok döntöttek, szoros volt a verseny.","shortLead":"A nyertes út része a hangzatos nevű, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia vízi világát a bringásoknak bemutató...","id":"20250603_Megvan-az-Ev-Kerekparutja-Europa-Amazonasanal-lehet-rajta-tekerni-murakeresztur-kor-bringaut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f5a38ea-cd5c-4213-ac5e-a9d9942dbaa2.jpg","index":0,"item":"bb8a0c91-854d-49e2-830c-b18c308ceb81","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Megvan-az-Ev-Kerekparutja-Europa-Amazonasanal-lehet-rajta-tekerni-murakeresztur-kor-bringaut","timestamp":"2025. június. 03. 15:59","title":"Megvan az Év Kerékpárútja: „Európa Amazonasánál” lehet rajta tekerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","shortLead":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","id":"20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f.jpg","index":0,"item":"272cbfab-c821-400e-b6f1-8acd8058839a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","timestamp":"2025. június. 05. 10:35","title":"Két sörösdobozzal a gyorshajtók ellen – a Balatonnál fotózták ezt a barkácstraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","id":"20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c.jpg","index":0,"item":"67ce4529-53ad-46a1-aa45-f566fd01ae61","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","timestamp":"2025. június. 04. 06:41","title":"Finom tuningot kapott az itthon legkelendőbb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája egyre növekvő energiaigényét.","shortLead":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája...","id":"20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668.jpg","index":0,"item":"5d7db394-6a4b-448d-81b2-de688a9d4f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","timestamp":"2025. június. 04. 12:03","title":"A Meta elmegy nagybevásárolni, nukleáris energia kerül a kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","shortLead":"Az olasz edző a BL-döntőben elszenvedett kiütés után hagyja el Milánót.","id":"20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"a4b1ae2e-ea42-4ef2-9e92-5b2c03414946","keywords":null,"link":"/sport/20250603_labdarugas-olaszorszag-internazionale-simone-inzaghi-tavozas-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 03. 17:39","title":"Simone Inzaghi távozik az Intertől és Szaúd-Arábiába tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]