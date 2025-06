Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Péter videóüzenetében egyszerre idézte a liberális írófejedelmet és egy antiszemita írásairól ismert hungarista szerzőt.","shortLead":"Magyar Péter videóüzenetében egyszerre idézte a liberális írófejedelmet és egy antiszemita írásairól ismert hungarista...","id":"20250604_Esterhazyval-uzent-Trianon-evfordulojan-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"9c68087e-a924-4ee8-b21e-275033a66ec5","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Esterhazyval-uzent-Trianon-evfordulojan-Magyar-Peter","timestamp":"2025. június. 04. 13:21","title":"Esterházyval üzent Trianon évfordulóján Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766aadb8-381c-4153-b3ad-0cda78e5b779","c_author":"Nagy Mercédesz","category":"360","description":"Ismét különleges idő- és intellektuális utazásra invitál a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. Új kiállítása a 19. század végének divatossá vált szellemi irányzatait mutatja be. A boldog békeidők szalonjaiban ugyanis egyebek mellett a keleti és nyugati okkultista hagyományokat ötvöző teozófiai okfejtések is gyakori beszédtémák voltak. Az izgalmas összeállítás kurátorával, Koch Judittal beszélgettünk.","shortLead":"Ismét különleges idő- és intellektuális utazásra invitál a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. Új kiállítása a 19...","id":"20250604_a-mu-hopp-ferenc-muzeum-teozofia-szazadfordulos-magyarorszag-koch-judit-kurator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/766aadb8-381c-4153-b3ad-0cda78e5b779.jpg","index":0,"item":"cd44d7c8-6813-48b3-8fb3-ebd682739387","keywords":null,"link":"/360/20250604_a-mu-hopp-ferenc-muzeum-teozofia-szazadfordulos-magyarorszag-koch-judit-kurator","timestamp":"2025. június. 04. 14:30","title":"Hogy kerül a Wichmann-kocsma a Hopp Ferenc Múzeum spiritizmussal, teozófiával és buddhizmussal foglalkozó kiállítására?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9822c161-5d64-49e3-80f2-85d7ffb1785b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város egyik kikötőjében több, második világháborús amerikai bombát találtak.","shortLead":"A város egyik kikötőjében több, második világháborús amerikai bombát találtak.","id":"20250604_koln-bomba-masodik-vilaghaboru-kiurites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9822c161-5d64-49e3-80f2-85d7ffb1785b.jpg","index":0,"item":"5ffcd9b1-745b-43f3-820e-8c93d61162c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_koln-bomba-masodik-vilaghaboru-kiurites","timestamp":"2025. június. 04. 13:10","title":"Húszezer embert kellett evakuálni a kölni városközpontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa35f05a-2616-4195-adcd-e1bc56900cbe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung eddigi legvékonyabb okostelefonja, a Galaxy S25 Edge sem úszta meg az ejtéstesztet, az eredmény pedig némiképp meglepetést okozott.","shortLead":"A Samsung eddigi legvékonyabb okostelefonja, a Galaxy S25 Edge sem úszta meg az ejtéstesztet, az eredmény pedig...","id":"20250605_samsung-galaxy-s25-edge-ejtesteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa35f05a-2616-4195-adcd-e1bc56900cbe.jpg","index":0,"item":"8c31b9de-9165-4485-bc54-a5abbf4541ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_samsung-galaxy-s25-edge-ejtesteszt-video","timestamp":"2025. június. 05. 09:03","title":"Ez történik, ha kiesik a kezéből a Samsung Galaxy S25 Edge, és pont a betonon landol – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","shortLead":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","id":"20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"e9ac6d1c-ea04-4f16-a215-c56be363a16b","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","timestamp":"2025. június. 04. 10:41","title":"A gyerekek szeme láttára akartak kirabolni egy óvodát Léván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fb287b-7d95-4027-9e66-4372d613e960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter gazdasági együttműködésről tárgyalt a közép-amerikai országban.","shortLead":"A külügyminiszter gazdasági együttműködésről tárgyalt a közép-amerikai országban.","id":"20250605_szijjarto-salvador","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fb287b-7d95-4027-9e66-4372d613e960.jpg","index":0,"item":"8751d11a-f402-4e46-b3a1-521140b5699e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_szijjarto-salvador","timestamp":"2025. június. 05. 21:19","title":"Szijjártó szerint Magyarország és El Salvador együtt vívja a józan ész forradalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság tagadta, hogy ők ajánlották volna a Kincsem Parkot a Pride-felvonulásra, Gulyás Gergely azt állította, hogy a rendőrség ötlete volt a helyszín.","shortLead":"Miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság tagadta, hogy ők ajánlották volna a Kincsem Parkot a Pride-felvonulásra, Gulyás...","id":"20250604_gulyas-gergely-rendorseg-pride-helyszin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"415db399-c441-4b26-b719-a700f92f7b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-rendorseg-pride-helyszin-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 15:10","title":"Gulyás cáfolja a BRFK-t? Azt állítja, a rendőrség ajánlotta fel Pride-helyszínnek a Kincsem Parkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6d0f2-e9ba-4dc8-b378-7c5ee343cc01","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nagyon messziről indulnak majd a Karácsony–Gulyás-tárgyalások, mert a főváros szerint Budapest nettó befizetője a költségvetésnek és a kormányzati elvonások, adóterhek miatt kerültek csődközeli állapotba, míg a kormányzat szerint nem is nettó befizető az önkormányzat, a pénzügyi zavarait pedig magának köszönheti, és amúgy is csak „picsog”.","shortLead":"Nagyon messziről indulnak majd a Karácsony–Gulyás-tárgyalások, mert a főváros szerint Budapest nettó befizetője...","id":"20250605_Jovo-het-elejen-ulhet-le-Karacsony-es-Gulyas-hogy-a-fovaros-penzugyi-helyzeterol-egyeztessenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc6d0f2-e9ba-4dc8-b378-7c5ee343cc01.jpg","index":0,"item":"0b6de208-b68a-4d43-a91e-4c51688bdb6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Jovo-het-elejen-ulhet-le-Karacsony-es-Gulyas-hogy-a-fovaros-penzugyi-helyzeterol-egyeztessenek-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 18:56","title":"Jövő hét elején ülhet le Karácsony és Gulyás, hogy a főváros pénzügyi helyzetéről egyeztessenek, de tízmilliárdos szakadékot kellene áthidalniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]