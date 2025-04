Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős.","id":"20250430_eletfogytiglan-bodvalenkei-gyilkos-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"44929f55-68aa-4bcc-8be0-06752f32b3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_eletfogytiglan-bodvalenkei-gyilkos-itelet","timestamp":"2025. április. 30. 12:30","title":"Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték a bódvalenkei gyilkosság vádlottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6870a09e-60e1-47bc-92c6-c089b683daa6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kétmilliárd forintot oszt szét az agrártárca azok között, akik bezárják a telepüket, hogy csökkentsék a járvány terjedését, de csak a Dél-Alföldön 1200 telep van, ahol több tízezer ember dolgozik, így ez a pénz semmire nem elég.","shortLead":"Kétmilliárd forintot oszt szét az agrártárca azok között, akik bezárják a telepüket, hogy csökkentsék a járvány...","id":"20250429_soltvadkert-madarinfluenza-kacsa-liba-tartok-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6870a09e-60e1-47bc-92c6-c089b683daa6.jpg","index":0,"item":"dc3803dd-51fa-4837-8b47-667768d00bf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_soltvadkert-madarinfluenza-kacsa-liba-tartok-tuntetes","timestamp":"2025. április. 29. 20:02","title":"Több száz kacsa- és libatartó tüntetett, szerintük semmit nem ér a kormány intézkedése a madárinfluenza ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3b1d8e-e69c-49d0-8b13-fc78d2e4da7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A séf elárulja, hogyan főzzünk tökéletes fehér rizst.","shortLead":"A séf elárulja, hogyan főzzünk tökéletes fehér rizst.","id":"20250429_rizsfozes-ritualeja-a-NOBU-sefje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db3b1d8e-e69c-49d0-8b13-fc78d2e4da7b.jpg","index":0,"item":"275232a5-180b-433b-8a93-f9c7a7839058","keywords":null,"link":"/elet/20250429_rizsfozes-ritualeja-a-NOBU-sefje-szerint","timestamp":"2025. április. 29. 14:49","title":"Így főzd a rizsedet, ha jót akarsz - ilyen a rizsfőzés rituáléja a Nobu séfje szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer nagyhatalmakkal seftel, de tizenöt év után sincs hosszú távú stratégiája. A politikai alternatíva összeomlása alapozta meg a Fidesz teljhatalmát 2010-ben, és most, hogy feltápászkodik egy potens ellenjelölt, egyből meginog a rendszer, amely érdemi ellenzék nélkül működött mostanáig. Ám a külföldi politikai védelem megvásárlásáért, a hatalom megtartásáért semmi sem drága. Vélemény.","shortLead":"Az Orbán-rendszer nagyhatalmakkal seftel, de tizenöt év után sincs hosszú távú stratégiája. A politikai alternatíva...","id":"20250430_hvg-Papp-Reka-Kinga-Vilagpolitikai-szedelgok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"69c8dd8f-1df8-4e3d-9b89-f201c1d87c53","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-Papp-Reka-Kinga-Vilagpolitikai-szedelgok","timestamp":"2025. április. 30. 08:00","title":"Papp Réka Kinga: Az Orbán-rezsim veszélyes gyengesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök leszögezte: csak akkor hajlandó Washingtonba látogatni, ha Trump tiszteletben tartja országa szuverenitását.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök leszögezte: csak akkor hajlandó Washingtonba látogatni, ha Trump tiszteletben tartja országa...","id":"20250429_kanada-egyesult-allamok-mark-carney-donald-trump-szuverenitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307.jpg","index":0,"item":"6753d488-7cab-4a41-bc06-60748e781895","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_kanada-egyesult-allamok-mark-carney-donald-trump-szuverenitas","timestamp":"2025. április. 29. 21:29","title":"Mark Carney: Kanada soha nem lesz az 51. amerikai állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da81d495-bfab-43b4-8fb0-6fefe6dc632f","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"A Corvinusról korábban kirúgott docens perének újabb tárgyalásán egyik kollégája az egyetemen uralkodó félelemről beszélt, felesége elmondta, mi veszített a legtöbbet a vizsgabotránnyal, de az Ádám Zoltán kirúgásához vezető ominózus levélváltás is ismét szóba került.","shortLead":"A Corvinusról korábban kirúgott docens perének újabb tárgyalásán egyik kollégája az egyetemen uralkodó félelemről...","id":"20250428_Adam-Zoltan-targyalas-Corvinus-vizsgabotrany-munkaugyi-per-kollegak-feleseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da81d495-bfab-43b4-8fb0-6fefe6dc632f.jpg","index":0,"item":"24617f1b-529e-42d9-bb02-d4fa0df4c3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Adam-Zoltan-targyalas-Corvinus-vizsgabotrany-munkaugyi-per-kollegak-feleseg-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 17:50","title":"Ádám Zoltán felesége a bíróságon: „A Corvinusnak nem az volt a lényeg, hogy az igazság kiderüljön, hanem az igazmondó tűnjön el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","shortLead":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","id":"20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89.jpg","index":0,"item":"4ca89f3d-8b93-447c-8422-9601d8102d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","timestamp":"2025. április. 30. 14:20","title":"Csütörtökön a német áramszükséglet csaknem egészét megújuló forrásból fedezhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29ca8ae-a411-42ad-9958-196ea74670ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú BYD Seal U DM-i új változatának tisztán elektromos hatótávolsága eléri a 125 kilométert.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú BYD Seal U DM-i új változatának tisztán elektromos hatótávolsága eléri a 125 kilométert.","id":"20250430_magyarorszagon-az-1125-kilometeres-hatotavu-legujabb-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a29ca8ae-a411-42ad-9958-196ea74670ad.jpg","index":0,"item":"16aa16dd-1989-43c9-8f2d-a68d66267d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_magyarorszagon-az-1125-kilometeres-hatotavu-legujabb-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. április. 30. 06:41","title":"Magyarországon az 1125 kilométeres hatótávú legújabb BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]