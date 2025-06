Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"adc97179-041e-44d8-ac03-34e3e0b63c81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai hadsereg megnevezte azt a 24 éves őrmestert, aki Magyarországon, egy kiképzésen halt meg egy balesetben csütörtökön.","shortLead":"Az amerikai hadsereg megnevezte azt a 24 éves őrmestert, aki Magyarországon, egy kiképzésen halt meg egy balesetben...","id":"20250608_Fiatal-de-maris-sikeres-amerikai-katona-volt-aki-Magyarorszagon-halt-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adc97179-041e-44d8-ac03-34e3e0b63c81.jpg","index":0,"item":"d91a48d7-8a6d-4c21-914d-dd95029dd403","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_Fiatal-de-maris-sikeres-amerikai-katona-volt-aki-Magyarorszagon-halt-meg","timestamp":"2025. június. 08. 10:27","title":"Fiatal, de máris sikeres amerikai katona volt, aki Magyarországon halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed6010d-36f3-46eb-885b-6df1023177bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A roller egy társasház negyedik emeletén gyulladt ki Franciaországban, de még a nyolcadik emeleten is belehaltak ketten a füst miatti fulladásba.","shortLead":"A roller egy társasház negyedik emeletén gyulladt ki Franciaországban, de még a nyolcadik emeleten is belehaltak ketten...","id":"20250608_Negy-ember-halalat-okozta-egy-kigyulladt-elektromos-roller","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ed6010d-36f3-46eb-885b-6df1023177bd.jpg","index":0,"item":"0c8877a7-9ee7-44e0-9a90-2163f17d46e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_Negy-ember-halalat-okozta-egy-kigyulladt-elektromos-roller","timestamp":"2025. június. 08. 14:53","title":"Négy ember halálát okozta egy kigyulladt elektromos roller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f3abd9-37b5-4fde-8d00-655412a0c128","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A hétvégi kánikula miatt megduplázódott az orvosi segítséget kérő emberek száma tavalyhoz képest. ","shortLead":"A hétvégi kánikula miatt megduplázódott az orvosi segítséget kérő emberek száma tavalyhoz képest. ","id":"20250608_ujraelesztes-csiksomlyoi-bucsu-kanikula","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03f3abd9-37b5-4fde-8d00-655412a0c128.jpg","index":0,"item":"52ccb741-ff7e-4bee-89fc-19832b43ea75","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_ujraelesztes-csiksomlyoi-bucsu-kanikula","timestamp":"2025. június. 08. 16:31","title":"Újra kellett éleszteni egy nőt a csíksomlyói búcsún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bíboros szerint amikor XIV. Leó – akkor még Robert Francis Prevost – Ferenc pápával Budapestre érkezett, ő volt a kíséretnek az a tagja, akivel a legértelmesebben el lehetett beszélgetni.","shortLead":"A bíboros szerint amikor XIV. Leó – akkor még Robert Francis Prevost – Ferenc pápával Budapestre érkezett, ő volt...","id":"20250607_Erdo-Peter-nagyinterju-XIV-Leo-papa-Punkosd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b.jpg","index":0,"item":"2ef4b427-ec04-45a4-905a-0d22e95e3da0","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Erdo-Peter-nagyinterju-XIV-Leo-papa-Punkosd","timestamp":"2025. június. 07. 16:03","title":"Erdő Péter: Nem lenne túl eredményes csak úgy csípőből meghívni a pápát Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee10c8-294f-4bc9-9849-225ad0a7c5d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rokonaival horgászott és sütögetett a parton, akkor merült el, amikor bement a vízbe. A Pest megyei Kutató Mentők keresik.","shortLead":"A rokonaival horgászott és sütögetett a parton, akkor merült el, amikor bement a vízbe. A Pest megyei Kutató Mentők...","id":"20250607_Eltunt-a-Dunaban-egy-27-eves-ferfi-Domosnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aee10c8-294f-4bc9-9849-225ad0a7c5d1.jpg","index":0,"item":"1caa9bf7-52e4-4b07-b22a-5b58d98e8570","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Eltunt-a-Dunaban-egy-27-eves-ferfi-Domosnel","timestamp":"2025. június. 07. 20:15","title":"Eltűnt a Dunában egy 27 éves férfi Dömösnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6522c03a-4a5e-41bd-8ebf-213403fefadd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan megsebesült egy kolumbiai szenátor, a jövő évi elnökválasztás egyik lehetséges jelöltje, amikor rálőttek egy Bogotában tartott kampánygyűlésen szombaton.","shortLead":"Súlyosan megsebesült egy kolumbiai szenátor, a jövő évi elnökválasztás egyik lehetséges jelöltje, amikor rálőttek...","id":"20250608_Hatulrol-lelottek-eletveszelyesen-megsebesult-Kolumbia-egyik-elnokjeloltje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6522c03a-4a5e-41bd-8ebf-213403fefadd.jpg","index":0,"item":"9b18cef9-049a-49c4-b7d4-32ef595a715a","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_Hatulrol-lelottek-eletveszelyesen-megsebesult-Kolumbia-egyik-elnokjeloltje","timestamp":"2025. június. 08. 08:54","title":"Hátulról lelőtték, életveszélyesen megsebesült Kolumbia egyik elnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1591959c-4493-4404-928a-fdb748689414","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még a partok előtt megállítatná a segélyszállítmányt szállító hajót az izraeli hadsereg.","shortLead":"Még a partok előtt megállítatná a segélyszállítmányt szállító hajót az izraeli hadsereg.","id":"20250608_izrael-hadsereg-gaza-flotta-greta-thunberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1591959c-4493-4404-928a-fdb748689414.jpg","index":0,"item":"a54e2fcb-3845-44d8-871c-1c49b3ba3596","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_izrael-hadsereg-gaza-flotta-greta-thunberg","timestamp":"2025. június. 08. 19:36","title":"Az izraeli hadsereget utasították a Gázába tartó hajó megállítására, amelyen Greta Thunberg is ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee3b466-84b5-4db1-9035-e11d27ee22e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmit nem hagynak a véletlenre a szombati összeomlás után.","shortLead":"Semmit nem hagynak a véletlenre a szombati összeomlás után.","id":"20250607_Az-osszes-szabad-klimas-busszal-keszenletben-all-Kelenfoldon-vasarnap-a-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee3b466-84b5-4db1-9035-e11d27ee22e8.jpg","index":0,"item":"10e74a19-6cb6-4001-baa2-8ccb2d45fed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Az-osszes-szabad-klimas-busszal-keszenletben-all-Kelenfoldon-vasarnap-a-MAV","timestamp":"2025. június. 07. 22:06","title":"Az összes szabad klímás busszal készenlétben áll a MÁV Kelenföldön vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]