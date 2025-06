Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak – emlékeztet egy friss interjúban Nádas Péter, és hozzáteszi, csak az ő életében ez már az ötödik.","shortLead":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak –...","id":"20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085.jpg","index":0,"item":"28622898-c968-4f8f-9b12-acb5a9cb8dcc","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","timestamp":"2025. június. 10. 11:57","title":"Nádas Péter: „Olyan ember a mi hazánkban ritkán terem, aki világméretű diskurzusba beleszólna, legfeljebb a regnáló magyar miniszterelnöknek és külügyminiszterének vannak ilyen jellegű rögeszméi és hiedelmei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d2d3ff-c73d-46ca-842b-7060744a2160","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Statikai problémák miatt bezárták a Hévízi Tófürdő épületét. A létesítmény jövője kérdéses, a település polgármestere sem tud semmit, miután már a kórház egy egyedüli tulajdonos.","shortLead":"Statikai problémák miatt bezárták a Hévízi Tófürdő épületét. A létesítmény jövője kérdéses, a település polgármestere...","id":"20250609_Bezartak-az-ikonikus-tofurdo-epuletet-egymilliard-forintos-uszo-szigettel-potolhatjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d2d3ff-c73d-46ca-842b-7060744a2160.jpg","index":0,"item":"bddc9bdf-9167-4977-8f80-a3b2af4ca230","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250609_Bezartak-az-ikonikus-tofurdo-epuletet-egymilliard-forintos-uszo-szigettel-potolhatjak","timestamp":"2025. június. 09. 15:15","title":"Bezárták az ikonikus tófürdő épületét, egymilliárd forintos úszó szigettel pótolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","id":"20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9.jpg","index":0,"item":"add0ee49-207f-4518-877e-ff4313f6f09f","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","timestamp":"2025. június. 09. 16:23","title":"Újabb fogolycsere volt Ukrajna és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","shortLead":"Ugyanúgy, mint decemberben, most is a szóvivő válaszolt a Tisza elnökének.","id":"20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77ae4794-220c-4008-be4d-67ca6924e1cc.jpg","index":0,"item":"b4246357-9233-49f0-9860-2c50f1bcd991","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Orban-Viktor-helyett-Menczer-Tamas-reagalt-Magyar-Peter-kihivasara","timestamp":"2025. június. 09. 15:03","title":"Orbán Viktor helyett Menczer Tamás reagált Magyar Péter kihívására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3db782-d075-4072-9bb8-66d5403c84bb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nő meg akarta tartani a babát.","shortLead":"A nő meg akarta tartani a babát.","id":"20250610_texas-abortusz-emberoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb3db782-d075-4072-9bb8-66d5403c84bb.jpg","index":0,"item":"80bbae54-9199-438b-84a4-c0fe94f721a7","keywords":null,"link":"/elet/20250610_texas-abortusz-emberoles","timestamp":"2025. június. 10. 13:45","title":"Emberöléssel vádolnak egy texasi férfit, aki abortuszgyógyszert csempészett a barátnője italába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aadf061-ccb3-4099-af43-ba9b51ff8304","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A színész szerint a miniszter a Kincsem parkos megjegyzésével embereket foszt meg az emberi mivoltuktól.","shortLead":"A színész szerint a miniszter a Kincsem parkos megjegyzésével embereket foszt meg az emberi mivoltuktól.","id":"20250610_molnar-aron-lazar-janos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aadf061-ccb3-4099-af43-ba9b51ff8304.jpg","index":0,"item":"764b2a3e-660a-4e1d-a96a-84ad5df262bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_molnar-aron-lazar-janos-video","timestamp":"2025. június. 10. 17:16","title":"Molnár Áron megkérdezte Lázárt, hogy a narancs rohad el előbb, vagy ő mond le – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban – jelentette be a vevő pénzintézet kedden.","shortLead":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban –...","id":"20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483.jpg","index":0,"item":"4ba56da2-9f03-4630-9d7f-3551e41cd1d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","timestamp":"2025. június. 10. 16:53","title":"Újabb magyar bank szűnhet meg, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","shortLead":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","id":"20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b.jpg","index":0,"item":"65d4b152-c07e-491f-accb-4a69d19128f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","timestamp":"2025. június. 10. 06:41","title":"Már magyarul is beszélnek az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]