[{"available":true,"c_guid":"1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég a szólásszabadság védelmére hivatkozik. Az eredmény finoman szólva vegyes.","shortLead":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég...","id":"20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea.jpg","index":0,"item":"d7f0e7e3-bc0b-4114-b5ad-5bfda31507e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","timestamp":"2025. június. 10. 15:03","title":"Ezt szabadítja a felhasználókra a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","shortLead":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","id":"20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60.jpg","index":0,"item":"79f07a9b-e58c-4a3c-9c52-88f0fc5e4c84","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","timestamp":"2025. június. 10. 09:49","title":"Hadházy: legalább 24 millióba került Matolcsy Ádám feleségének, hogy négy színben is van Hermes Birkin táskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított ügyintézést ígértek külföldiek számára, majd az előleg felvétele után nem történt semmi.","shortLead":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított...","id":"20250610_orban-aron-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"0706040f-f7a2-4b51-819a-4fb156f6cc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_orban-aron-vizum","timestamp":"2025. június. 10. 10:25","title":"Újabb részletek derültek ki Orbán Áron körének vízumbizniszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9026fe5c-d520-474b-a69e-e490bc83d66a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter jelentette be. ","shortLead":"Ezt Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter jelentette be. ","id":"20250610_Daloskonyvet-kapnak-a-ballagok-a-kormanytol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9026fe5c-d520-474b-a69e-e490bc83d66a.jpg","index":0,"item":"ca15b073-bd45-4407-bb4b-de0f7eff674d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Daloskonyvet-kapnak-a-ballagok-a-kormanytol","timestamp":"2025. június. 10. 16:31","title":"Vannak benne „udvarláshoz énekelhető dalok” is – a kormány egy daloskönyvet ad ballagási ajándékként a nyolcadikosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","shortLead":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","id":"20250610_fizetos-autout-utdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9.jpg","index":0,"item":"84c02021-16e0-405c-8640-7701ed946385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_fizetos-autout-utdij","timestamp":"2025. június. 10. 08:47","title":"Két autóút újabb szakaszaiért kell mostantól útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f06fd8-4632-4637-b62c-48aab7fa6f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók fejlesztettek ki egy olyan „tolmács” fejhallgatót, amelyik nem jön zavarba attól, ha körülötte többen is beszélnek.","shortLead":"Amerikai kutatók fejlesztettek ki egy olyan „tolmács” fejhallgatót, amelyik nem jön zavarba attól, ha körülötte többen...","id":"20250610_mesterseges-intelligencia-fejhallgato-tobb-egyszerre-beszelo-ember-tolmacsolas-spatial-speech-translation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f06fd8-4632-4637-b62c-48aab7fa6f1f.jpg","index":0,"item":"ba5c3d14-352e-4483-b269-f2538546aa98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_mesterseges-intelligencia-fejhallgato-tobb-egyszerre-beszelo-ember-tolmacsolas-spatial-speech-translation","timestamp":"2025. június. 10. 10:03","title":"Van egy fejhallgató, amelyik egyszerre fordítja több idegen nyelven beszélő ember mondandóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához egyszerűen nincs elég ember. Az is kérdés, hogy mi lesz Kínával és Oroszországgal, ha Iránt sem sikerül megfékeznie? Válogatás a világlapok írásaiból.","shortLead":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához...","id":"20250609_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4.jpg","index":0,"item":"5c5efe93-c309-4cb2-84e2-4cb01384e15f","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle","timestamp":"2025. június. 09. 09:46","title":"Lapszemle: Orbán Viktor Franciaországban előadta, hogy Le Pennek szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 09. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]