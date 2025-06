Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert szélsőséges erőszakcselekményekre és a palesztinok emberi jogainak súlyos megsértésére buzdító kijelentéseik miatt szankcionálták.","shortLead":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics...","id":"20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f.jpg","index":0,"item":"2c13014b-f19c-48d4-ab18-36d501386f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","timestamp":"2025. június. 10. 16:49","title":"Szankciókkal sújtott két izraeli minisztert a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10aff084-6bf0-48f7-8770-3a8efd2d28cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ókovács Szilveszter főigazgató szerint így is milliárdos a deficit, a helyzeten csak a létszámcsökkentés segíthet.","shortLead":"Ókovács Szilveszter főigazgató szerint így is milliárdos a deficit, a helyzeten csak a létszámcsökkentés segíthet.","id":"20250612_magyar-allami-operahaz-elbocsatas-letszamleepites-okovacs-szilveszter-szakszervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10aff084-6bf0-48f7-8770-3a8efd2d28cf.jpg","index":0,"item":"d4b188ea-2a8c-4cb7-9253-6dd9b23aa2a1","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_magyar-allami-operahaz-elbocsatas-letszamleepites-okovacs-szilveszter-szakszervezetek","timestamp":"2025. június. 12. 06:02","title":"Huszonkilenc embert bocsát el az Opera, harminc már csoportos létszámleépítésnek számítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f88f6c9-2ad1-4cbb-b3bb-55b4e9883958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy az emberi agy messze felülmúlja a hangyákét, és bármilyen élőlényét a bolygón, vitathatatlan. 