Egyelőre tartja magát a Suzuki ahhoz, hogy késő ősszel Magyarországra is megérkezik a japán autógyártó első tisztán elektromos autója, az eVitara

– erősítette meg a cég magyarországi vezérigazgató-helyettese. Krisztián Róbert a cég éves eredményét ismertető sajtótájékoztatóján azokra a sajtóhírekre reagált, amelyek szerint a japán autógyártó indiai leánycége jelentősen (26 512-ról 8221 darabra) csökkentette az eVitara erre az fél évre várható darabszámát. A szakember azt is hozzátette: ezek a hírek sajtóspekuláción alapulnak, a gyártó nem erősítette meg, hogy változtatott volna gyártási tervein.

Krisztián Róbert reagált arra a másik hírre is, amely szerint a kínai ritkaföldfémexport korlátozása miatt Japánban leállították a Swift gyártását. Mint elmondta, az exportkorlátozás jelenlegi tudásuk szerint nincs hatással az esztergomi gyár működésére.

A tájékoztatón a cég magyarországi vezetői arról beszéltek, elégedettek az esztergomi gyár tavalyi kibocsátásával. A 111 492 darab legyártott személyautó ugyan jócskán elmaradt a 2023-as, 160 ezret meghaladó darabszámtól, ám – mint elmondták – a középtávú trendbe inkább a 2024-es szám illeszkedik, az előző évit jobbára az magyarázta, hogy a Covid-járvány kitörése után tapasztalható chiphiány miatt kénytelenek voltak visszafogni a gyártást, így jelentős megrendelés halmozódott fel.

A cég vezetőinek abból a szempontból van okuk az örömre, hogy a Suzuki tavaly visszavette piacvezető szerepét a magyar piacon – esztergomi gyára 1992-es indulása óta 21. alkalommal értékesítette a legtöbb személyautót a magyar piacon a japán társaság. Ez 2024-ben 12,94 százalékos részesedést és 15 732 darab gépkocsit jelentett. A jó hír hátterében egy, a cég számára még kedvezőbb hír állt: amíg a hazai piac összességében 12,9 százalékkal nőtt, a Suzuki csaknem 30 százalékos bővülést tudott produkálni.

A magyarországi eladásokat nagymértékben támogatta az itt gyártott két modell, az S-Cross és a Vitara, illetve a Swift. Saját kategóriájában a Vitara (B-SUV) és az S-Cross (C-SUV) is piacvezető volt tavaly. Ez is magyarázza, hogy amíg az értékesítésből származó nettó árbevétele 2871 millió euróról 2246 millió euróra esett vissza, a belföldi értékesítés 273 millió euró után 302 millió eurót hozott a Suzukinak.

Az esztergomi cég összesen 123 369 darab autót értékesített, az eladás 86,7 százaléka ment exportpiacokra, elsősorban Európába, ahol már kizárólag hibrid autókat értékesítettek.

Ami az idei évet illeti: a vezérigazgató-helyettes az európai piac stagnálására számít, Magyarországon pedig enyhe növekedéssel kalkulál. Emögött azonban komoly munka áll: arra a felvetésünkre, hogy a kereskedelmi háborús fenyegetések és általában a gazdaságpolitikai bizonytalanságok hogyan befolyásolják a cég kilátásait, Krisztián Róbert azt válaszolta: 2020 óta megtanultak a nagyfokú bizonytalansággal együtt élni, ez nagyobb rugalmasságra kényszeríti a tervezést, ami jelentősen gyorsuló döntéshozatalt is jelent. Tavaly ilyen váratlan helyzet volt az, hogy a vörös-tengeri kalóztámadások miatt új, hosszabb útvonalon voltak kénytelenek szállítani, ám miközben ez fejfájást okozott a cégnek, az könnyebbséget, hogy a pandémia kezdete óta most először nem kényszerültek hosszabb leállásra alkatrészhiány miatt. Ez a rugalmasság a jövőben is az egyik fő szempont marad a működésben.

A rugalmasság mellett az erősödő verseny is kihívást jelent a cégnek, ebből a szempontból fontos, hogy idén két új autógyár (a BMW és a BYD) is megkezdi működését Magyarországon. Azzal kapcsolatos kérdésünkre, mennyire látnak bennük konkurenciát, Krisztián Róbert arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a gyártók tisztán elektromos autót gyártanak Magyarországon, szemben a Suzukival, amely a hibrid kategóriában versenyez. Így rövid távon – és amíg az e-autók piaci része mindössze 7-8 százalékos – nem tartanak ettől a típusú konkurenciától. Abból a szempontból sem, hogy a Suzuki a kis és kompakt autók gyártásában erős, ami azt is jelenti, hogy már most is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a költséghatékonyságra.

Arra a kérdésünkre, hogy mit remélnek az eVitara bevezetésétől, a szakember kiemelte: már az első évben is piacvezető pozíciót és az általános piaci részesedéshez hasonló, 12-13 százalékos piaci arányt remélnek.

Tisztán elektromos autó gyártását azonban egyelőre nem tervezik Esztergomban. A szakember azt jegyezte meg ezzel kapcsolatban: a gyár alapvetően arra rendezkedett be, hogy két modellből gyártanak 70-70 ezer darabot. Amíg 70 ezres igény nem mutatkozik a piacon az eVitara iránt, addig nem tartják észszerűnek az átállást. Más akadály viszont nincs, „ha meglesz a piaci igény, mi készek leszünk a gyártásra” – tette hozzá.

Nyitóképünk: Az eVitara kormánya. Fotó: László Ferenc