Pénteken késő este tűz ütött ki egy elegáns dubaji lakónegyedben, a Dubai Marina egyik 67 emeletes épületében. A hatóságok összesen 3820 lakost menekítettek ki 764 lakásból, a balesetben senki sem sérült meg – írja a Gulf News. A tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek és eloltották a tüzet, azonban még zajlik az épület hűtése és egyéb biztonsági munkálatok. A tűz oka egyelőre nem ismert.

Az illetékes hatóságok a lakók kitelepítése után a lakások építtetőjével tárgyaltak a tűz miatt hirtelen szállás nélkül maradt emberek megsegítéséről.

😱Dubai skyscraper engulfed in massive fire — nearly 4,000 people evacuated from the building



Fortunately, there were no casualties. Rescue teams responded quickly and assure that the residents of the complex are now safe. pic.twitter.com/eBX4KZ7I7L