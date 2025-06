Heteket is késhetnek az áramszámlák az ország több helyén

Előre is köszöni az érintett ügyfelek türelmét és megértését az E.ON Hungária Csoport és az MVM Next, miután várhatóan késve fognak számlázni nekik. Ennek oka informatikai átállás, amely során, hogy egyszerűbb legyen az ügyintézés, egységesítik az áramhálózati ügyfélkiszolgáló rendszereket. Mint pénteki közleményükből kiderül, emiatt

egyes ügyfelek legfeljebb 3 hetes csúszást is tapasztalhatnak

azoknál a számláknál, amelyeket az MVM Next állít ki nyáron. Ennek oka, hogy június 22. és július 15. között a számla alapját képező éves leolvasási adatok, valamint az okosmérővel rendelkezők június havi elszámoláshoz szükséges adatai később fognak megérkezni az MVM Next rendszereibe az E.ON-tól.

Az átállás elsősorban az ELMŰ Hálózati Kft. területén, azaz

a Budapesten és

Pest megye legnagyobb részén élő ügyfeleket,

kisebb részben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ügyfeleit érinti.

Az átállás nem érinti a villamosenergia-ellátást, és az MVM Nextnél zavartalanul működik majd az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés is, ugyanakkor egyes esetekben hosszabb átfutási időre lehet számítani. Műszaki ügyekben továbbra is E.ON-hoz fordulhatnak az ügyfelek, és bizonyos ügytípusok – hibabejelentések, visszakapcsolások – az átállás alatt is folyamatosan intézhetők lesznek.

Az érintett ügyfeleknek az MVM e-mailben és postai úton már küldött tájékoztatást az egybecsúszó számlák fizetési rendjéről, halasztott fizetési lehetőségről. A részletekről itt online is lehet tájékozódni.