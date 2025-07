Mérgező esőkabátokat és fulladásveszélyes cumikat talált az EU-biztos a Shein és a Temu árui között

„Sokkolt, amit láttam, kötelességünk megvédeni az európai fogyasztókat” – nyilatkozta a The Guardiannak Michael McGrath, az EU igazságügyi biztosa, miután a végére ért a Shein és a Temu vizsgálata. Arról is beszélt, hogy hamarosan nyilvánosságra kerülnek majd egy, az egész EU-ra kiterjedő titkos akció eredményei, amelyek további bizonyítékokat mutatnak majd arról, hogy sok kínai kereskedő megkerüli az unió szabályait.

Talált például olyan cumikat, amelyeken könnyen leeső gyöngyök voltak, ráadásul az EU-szabályokkal ellentétben még csak lyukakat sem tettek rájuk, amelyeken át az a gyerek is kap levegőt, aki netán lenyelné. De előfordultak mérgező anyagokból készült, gyerekeknek árult esőkabátok, olyan rövidnadrágok, amelyeken a gyerekek áteshetnek, és UV-szűrő nélküli napszemüvegek is.

Továbbra is tarol a magyarok körében a Temu, tavaly már 120 milliárd forint értékben rendeltünk onnan Átlépte az 1900 milliárdot a hazai e-kereskedelem forgalma 2024-ben, és már minden második online vásárló rendel külföldről. A kínai Temu berobbanása átrendezte az erőviszonyokat, a magyar cégek egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

Az EU-ba most naponta 12 millió árucikk érkezik az olcsó kínai online kereskedőktől, az uniós biztos pedig azt ígérte, hogy az eddiginél szigorúbban fogják vizsgálni, ezek megfelelnek-e az itteni biztonsági előírásoknak.

De azt is hozzátette: nem csak a fogyasztókra veszélyes sok ilyen termék, hanem a szabálykövető kereskedőket is megkárosítják, hiszen nekik olyanokkal kellene versenyezniük, akik olcsóbb termékeket kínálnak, amikor a biztonsági előírások be nem tartásával spórolnak.

16 milliárd forintnyi bírságot kapott a Shein, mert átverte a vásárlóit A francia versenyhatóság szerint a vállalat megtévesztette a vásárlókat olyan leárazásokkal, amikor közvetlenül azelőtt megemelték a termékek árát.

(Nyitóképünk illusztráció. Fotó: AFP/Getty Images/Justin Sullivan)