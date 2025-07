Németországból Magyarországra költöztetheti a gyártása egy részét a nagy autóipari beszállító

Saarbrückeni üzeméből Egerbe helyezné át a sebességváltó-gyártás egy részét a német ZF, a világ egyik legnagyobb autóipari beszállító vállalata – vette észre a vg.hu a Handelsblatt cikkét.

A cég, amely 31 országban összesen 169 ezer, ezen belül Németországban 54 ezer embert foglalkoztat, egy terv szerint 14 ezer munkahelyet fog megszüntetni 2028-ig. Arról még nincs végleges döntés, hogy a tervezett áthelyezéssel hány munkahely szűnne meg.

A ZF-nek már most is van üzeme Egerben, még 1995-ben vásárolta meg az addigi Csepel Autógyár üzemét. Teherautókba, buszokba, kishaszonjárművekbe és személyautókba beépíthető sebességváltókat készítenek ott, emellett szolgáltató központokat is működtetnek a német anyavállalat részére.

A ZF felügyelőbizottsága július 29-én fog összeülni, elképzelhető, hogy akkor hoznak majd döntést a gyártás egy részének átköltöztetéséről. A sebességváltó-üzemet rosszul érinti az elektromos autók terjedése, de nem csak ebből van baj: a cégvezetés milliárdokat költött olyan elektromos hajtásokra, amelyek nem hozzák vissza az árukat.

A saarbrückeni gyár éveken át a fő bevételi forrása volt a ZF-nek, de az elmúlt években már több mint ezer munkahelyet szüntettek ott meg.