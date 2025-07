Külön építési szabályokat hozott a kormány a Tatai Edzőtáborra és a dunavecsei okosgyárra

Sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket állapítottak meg az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ, azaz a Tatai Edzőtábor átfogó fejlesztéséhez. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 18%, az épületmagasság legnagyobb értéke 17,50 méter lehet, és ezzel kapcsolatban semmilyen mást előíró jogszabály nem érvényes, sőt újonnan helyi védelmet megállapítani sem lehet. Továbbá, mint az ilyen esetekben mindig, az új előírás a már folyamatban lévő eljárásokra is vonatkozik.

Schmidt Ádám, a sportért felelős államtitkár azt mondta nemrég: ha a tatai edzőtábor felújítása befejeződik, a hazai sportinfrastruktúra-hálózat mindent meg tud majd adni a legmagasabb szintű felkészüléshez.

A Dunavecsén megvalósuló úgynevezett okosgyárat, ahol a Schneider Electric elektromos elosztóberendezésekhez szükséges középfeszültségű termékeket állít majd elő 20 ezer négyzetméteren, csak az eljárások felgyorsítása érdekében minősítette a kormány kiemelt beruházásnak 2023-ban, külön beépítési szabályokat akkor nem határozott meg.

Most viszont „a beruházás gördülékeny és magas színvonalú megvalósítása” érdekében igen. A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%, a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%, a megengedett legnagyobb építménymagasság 15 méter, a kialakítható telekméret nem korlátozott, az előkert mérete 0 méter. A hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat és a helyi építési szabályzat részét képező szabályozási terven jelölt építési övezethatár jelölést nem kell alkalmazni. Ez is érvényes a már folyó építkezésre is.