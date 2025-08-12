Visszatérhetnek otthonaikba a beomlott parajdi sóbánya környékéről kitelepített lakók

Több mint két hónap elteltével szerdán délután visszatérhetnek otthonaikba a Parajdon beomlott sóbánya környékéről kitelepített lakók – erősítette meg kedden a Székelyhonnak Petres Sándor, Hargita megye prefektusa. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy teljesen megszüntetik a vészhelyzetet, csupán a kilakoltatás ideiglenes felfüggesztésről van szó.

Eközben elfogadták azt a cselekvési tervet is, amit vészhelyzet esetén követniük kell a hatóságoknak, az intézményeknek és a lakóknak. Ezt már két alkalommal is tesztelték: bár az első sikertelen volt, a másodjára javították a hibákat, így már gond nélkül működött a folyamat. A szeizmológiai és földmozgást mérő rendszerek működnek, ezek jelzései alapján fognak intézkedni a későbbiekben.

A lakókat még június elsején telepítették ki, miután a román állami tulajdonban lévő Országos Sóipari Társaság (Salrom) által működtetett parajdi sóbányába május végén betört a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is. Majd júliusban újra áttörte a gátat a patak.

A nyitókép május 28-án készült. Forrás: MTI/Veres Nándor.