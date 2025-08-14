Beperelte az Nvidiát az a cég, amely Pakson építene 3 milliárd eurós adatközpontot

A német ParTec AG szabadalmi jogsértési pert indított a techóriás ellen.

Szabadalmi jogsértési pert indított az Nvidia ellen a ParTec AG, a német társaság szerint ugyanis az Nvidia egyik termékcsaládja az ő szabadalmi védettség alatt álló megoldásait használja – írja a G7.

Az eljárással azt akarják elérni, hogy az Nvidia függessze fel az érintett termékek forgalmazását abban a 18 európai országban, ahol a ParTec levédette a technológiáját. Ezenkívül információkat várnak az eddigi értékesítésről, és ennek ismeretében kártérítést is követelnek.

A ParTec az a társaság, amely egy magyar céggel együttműködve 3 milliárd euróból építene mesterségesintelligencia-adatközpontot Pakson – ez 50 háztartás éves áramfogyasztását zabálná fel óránként. Az Nvidia meg a világ egyik legértékesebb techcége.

