Röntgengépre, új baleseti osztályra, égésközpontra költik a kórházak a Mohu palackvisszaváltóiból kapott adományokat

Több mint 230 millió forint jött össze a Mohu által a palackvisszaváltó rendszer bő egy évvel ezelőtti elindításakor meghirdetett jótékonysági akcióban, ami során gyermekkórházak számára lehetett felajánlani a bedobált palackok a visszaváltási díjait az automaták megfelelő gombjának megnyomásával.

Több millió jó szándékú ember kellett hozzá

– mondta Ördög Nóra, televíziós műsorvezető, a Mohu nagykövete.

A gyűjtés részleteiről és az összegek felhasználásáról Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója, illetve az akció kedvezményezettjei, Magyarország három legjelentősebb gyermekgyógyászati központjának vezetői számoltak be. „Örülünk neki, hogy ha a közvetve is, de hozzá tudtunk járulni az intézmények finanszírozásához” – mondta az igazgató, mielőtt jelképesen átadta volna az összegeket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika és a Bethesda Gyermekkórház igazgatóinak.

A jótékonykodó palackvisszaváltók révén egészen pontosan 230 694 914 forint gyűlt össze, amit – egy forinttal felkerekítve, hogy hárommal osztható legyen – egyenlő arányban osztottak el a kórházak között, amelyekre így

egyenként 76 898 305 forint jutott.

Ebből

a Heim Pálban, Nagy Anikó főigazgató főorvos szerint a gyermekbaleseti osztály komplex átalakítását fogják elvégezni, és létrehoznak egy csecsemőbarát nappali ellátóhelyet;

a Semmelweis Gyermekklinikáján egy új képalkotó röntgenkészüléket szereznek be, ami az eddig használtnál kisebb sugárdózissal, jobb minőségű és felbontású röntgenképeket készít, és a betegeknek is sokkal kényelmesebb lesz. Az eszközt a tüdőgyógyászat, a reumatológia és az onkológia területén is alkalmazzák majd – mondta Szabó Attila igazgató;

a Bethesdában, mint Velkey György János igazgató beszámolt róla, felújítják az égésközpontot, emellett a sportegészségügyi központ kialakítására használják a támogatást.

Minden gombnyomás a lelkiállapotunknak, az egymásra figyelésünknek a nagyon fontos jele

– mondta Velkey György János.

„Azokat az embereket illeti a köszönet, akik visszaviszik, és külön köszönet azoknak, akik a jótékonysági gombot nyomják meg” – így Runtág Tivadar, aki elárulta, ő mindig ezt teszi, és kérte, hogy aki eddig megtette folytassa, aki pedig nem, az tegyen így ezután. Idén júliustól már a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet javára gyűlnek az adományok, amiket a rászoruló családok segítésére fordítanak majd.

A 230 millió forintos összeg egyébként – ha csak az 50 forintos palackokat vesszük – összesen nagyjából 4,6 millió visszaváltott darabot jelent. Éves szinten 3-3,2 milliárd palack kerül be a forgalomba, és a kezdeti időben 70 az utóbbi félévben 80 százalékos visszaváltási arányt közölt a Mohu. Ez alapján elmondható, hogy a visszaváltottak nagyjából 0,18-0,2 százaléka, vagyis

körülbelül minden 500-550-ik palack visszaváltási díja ment jótékony célra

„Azt hiszem, soha nem elég, ezek olyan célok, amikre nagyon-nagyon sokat lenne jó adni” – mondta Runtág Tivadar az esemény után a HVG-nek arra a kérdésére, hogy mennyire elégedettek az összegyűlt összeggel. Az igazgató ugyanakkor emlékeztetett, hogy nem csak itt gyűlhetnek az adományok, sok más szervezet is készített saját QR-kódot, amit az automatáknál beolvasva náluk landol a visszaváltási díj. „A három szervezettől függetlenül is lényegesen nagyobb az az összeg, ami jótékonyságra fordul.”

Az igazgató arra számít, hogy ahogy nő a visszaváltási arány – az indulás után 70 volt, az idei első félévben pedig már 80 százaléknál tartanak – és egyre több palackot váltanak vissza, úgy tovább nő a jótékony célra szánt összeg is.

„Igyekszem elkerülni azt, hogy bárki is nyomásnak érezze, de az biztos, hogy aki a Mohunál dolgozik, annak mindnek van egy kis beakadása” – utalt a fenntarthatóság iránti elkötelezettségükre a HVG-nek arra kérdésére, hogy ha ő maga minden alkalommal a jótékonysági gombot nyomja meg, vajon munkatársai is így tesznek-e.

Jóval több kézi visszaváltó kellene

Rákérdeztünk azokra az automatákra, amikbe ömlesztve is be lehet tölteni a palackokat (idén februárban állítottak be egy ilyet tesztüzembe), de az igazgató szerint ezek inkább nagykereskedelemmel foglalkozó helyeken használhatók jól, a lakossági szegmensben teljesen megfelelnek a jelenlegi automaták, amennyiben „azok ürítését, tisztítását, karbantartását folyamatosan végzik”.

Runtág Tivadar ugyanakkor felhívta a figyelmet az automata-lefedettségre: a jelenleg országszerte üzemelő 3600 darab eszköz szerinte teljesen elegendő, de nagyon kellene még mellé további 3-4000 kézi visszaváltóhely. Így csökkenteni lehetne az automaták leterheltségét, mert akkor a falvakból nem összegyűjtve vinnék a városi automatákba a palackokat, hanem helyben átvenné a kisboltos. Bennük azonban, mint fogalmazott, van egyfajta félelem, hogy ezzel is foglalkozni kell. „Tartanak tőle, úgyhogy azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne meggyőzni még több boltot, hogy elérjük 3-4000 kézi visszaváltó pontot.”