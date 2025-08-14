Milliárdokat vitt el a Voks 2025 gyártása és postázása

Csaknem négymilliárd forint közpénzbe került a „véleménynyilvánító szavazásnak” nevezett Voks 2025 elnevezésű propagandaakció lebonyolítása – vette észre a Telex a kormány honlapján.

Az oldalon megjelent, mindössze két sorból álló táblázatból az derül ki, hogy a „szavazólapok”, a tájékoztató levél és a miniszterelnöki levél nyomtatására 351 486 889 forintot költöttek az adófizetők pénzéből. Ez az összeg Balásy Gyula két cégénél, a kormányzati kommunikációs tendereket rendszerint megnyerő New Land Media Kft.-nél és a Lounge Design Kft.-nél kötött ki.

Ennek csaknem tízszerese 3 495 597 533 forint ment el a postai küldemények összeállítására, a nyomdai borítékok előállítására, a címzettekhez való eljuttatásra, valamint a 1818-as, úgynevezett Kormányzati Ügyfélvonalra beérkezett állampolgári megkeresések kezelésére. Ezeket a feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. végezte el.

Kovács Bálint: A Fidesz nyíltan hülyének nézi saját szavazóit – ennyi maradt az ukránozós voksolásból A hatalmas csinnadrattával felvezetett, az ukránok EU-tagságáról szóló szavazással kapcsolatban nem is próbálja titkolni a kormány, hogy az egész kamu volt. Legfeljebb azok örülnek a plakátokon hirdetett eredményének, akik tényleg semmit nem értenek a világból.

Hogy ténylegesen mennyi közpénzt fordítottak az „Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazásra”, nem tudni, hiszen a hirdetésére elköltött összeget nem hozták nyilvánosságra.

A hivatalos adatok szerint összesen 2 278 015 érvényes voks érkezett be, a „szavazók” 95 százaléka nemmel szavazott Ukrajna uniós csatlakozására, a többek támogatták. Igaz, az egésznek most nem volt semmi értelme, hiszen szó sincs arról, hogy Ukrajnát máris felvenné az Európai Unió a tagjai közé. Ahhoz az országnak – mint ahogy annak idején Magyarországnak is – át kell esnie csatlakozási tárgyalások rendkívül kemény és megterhelő folyamatán. Magyarország esetében a csatlakozási kérelem benyújtásától a csatlakozásig egészen pontosan tíz év és egy hónap telt el, míg a csatlakozási tárgyalások öt évig húzódtak el.

Mindenki tudja, hogy manipulatív a Fidesz módszere, de akkor mire jó a Voks 2025? Borítékolható volt az Ukrajna csatlakozása elleni, a „nemzeti konzultációknál több, a népszavazásnál kevesebb” voksolás eredménye, amelynek nem csak a nemzet állítólagos egységének demonstrálása volt a célja, hanem a kampánygépezet éles tesztelése is.

Nyitókép: HVG