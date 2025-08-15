Hiába küzdött a szakszervezet, biztossá vált a leépítés az Operában

Csütörtökön tárgyalt a Magyar Állami Operaház 29 dolgozójának elbocsátásáról a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete és az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete (ODFSZ) az intézmény vezetésével. A tárgyalások ellenére azonban végleges maradt a döntés, 29 embert elbocsát az Operaház – írja a Népszava.

Erről Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója már a nyár elején beszélt, akkor átszervezéssel indokolta a leépítést, ami egyébként pont egy fővel marad el a csoportos leépítéstől, amire viszont már más szabályok vonatkoznak – írtuk korábban mi is:

Huszonkilenc embert bocsát el az Opera, harminc már csoportos létszámleépítésnek számítana Ókovács Szilveszter főigazgató szerint így is milliárdos a deficit, a helyzeten csak a létszámcsökkentés segíthet.

A szakszervezetek akkor nem fogadták el a bejelentést, egyeztetést és írásbeli tájékoztatást kértek. Ezt a főigazgató azzal hárította el, hogy teljesítette a tájékoztatásra és az egyeztetésre vonatkozó törvényi és a kollektív szerződés szerinti kötelezettségét, ezért további tárgyalást nem tart szükségesnek az érdekvédőkkel.

Ókovács által is említett kollektív szerződés lehetőséget biztosított a szakszervezetek számára, hogy egyeztetést kezdeményezzenek arról az intézménnyel, erre került sor most csütörtökön. Az egyeztetésen részt vett Főző Virág az Operaház igazgatóhelyettese, aki közölte a szakszervezetek képviselőivel, hogy semmiképpen nem kívánnak változtatni a korábbi döntésükön.

Bárány Balázs Péter, az ODFSZ elnöke később ezt úgy értékelte, hogy egyértelmű, hogy leszámolásról, megtorlásról is megfélemlítésről van szó. Véleménye szerint az elbocsátás jogszerűtlen, azonban a Népszava cikkéből kiderül az is, hogy az érintettek a jövőben csak peres úton harcolhatnak az állásukért, amennyiben vállalják az ezzel járó költségeket.

A lap korábban többször is írt arról, hogy a szakszervezetek szerint bosszúhadjárat áll a leépítés mögött. Az elküldött dolgozók között van 78 százalékos rokkantsággal élő, súlyos beteg művész és több gyermekes, családos emberek is.

