Kevesebb luxuslakást vesznek a gazdagok választási év előtt

Már nem annyira jó befektetés egy magyar luxuslakás, mint pár éve volt, a vevők közül egyre inkább eltűnnek a külföldiek.

Sokkal kevesebb luxuslakást keresnek idén, mint egy évvel korábban – adta hírül a Duna House. Idén júliusban a tavaly ilyenkorinál 18 százalékkal kevesebb luxusingatlant sikerült eladni.

A luxus kategóriában a Covid-időszak hozta el a csúcsot, az elmúlt két évben viszont már újra lassult a piac. A vevők most kevesebb ingatlant néznek meg, és hosszabban mérlegelnek a lehetséges lakások között. Ráadásul jellemző az, hogy választási év előtt sokan kivárnak, és inkább elhalasztják, hogy több száz millió forintot vagy Buda kiemelt részein akár milliárdos nagyságrendű összeget elköltsenek.

Fontos változás, hogy jelentősen visszaesett a külföldi vevők aránya, a legtöbb vevő magyar, és saját használtra vásárol, nem befektetési céllal. A Duna House elemzése szerint ma már egy magyar luxuslakás által kínált hozamlehetőség kisebb, mint néhány éve volt, a befektetők pedig már külföldi piacokban is gondolkodnak.

