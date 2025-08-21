Kevesebb luxuslakást vesznek a gazdagok választási év előtt

Sokkal kevesebb luxuslakást keresnek idén, mint egy évvel korábban – adta hírül a Duna House. Idén júliusban a tavaly ilyenkorinál 18 százalékkal kevesebb luxusingatlant sikerült eladni.

A luxus kategóriában a Covid-időszak hozta el a csúcsot, az elmúlt két évben viszont már újra lassult a piac. A vevők most kevesebb ingatlant néznek meg, és hosszabban mérlegelnek a lehetséges lakások között. Ráadásul jellemző az, hogy választási év előtt sokan kivárnak, és inkább elhalasztják, hogy több száz millió forintot vagy Buda kiemelt részein akár milliárdos nagyságrendű összeget elköltsenek.

Nagy pörgést hozhat az ősz a panellakások piacán, már látszanak a jelei Egyre több az érdeklődő, akik gyorsabban kapkodnak a panellakások után az Otthon Start kedvezményes hitelprogram hatására. Kérdés, folytatódik-e az egy év alatt így is 30 százalékos áremelkedés.

Fontos változás, hogy jelentősen visszaesett a külföldi vevők aránya, a legtöbb vevő magyar, és saját használtra vásárol, nem befektetési céllal. A Duna House elemzése szerint ma már egy magyar luxuslakás által kínált hozamlehetőség kisebb, mint néhány éve volt, a befektetők pedig már külföldi piacokban is gondolkodnak.