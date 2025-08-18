Nagy pörgést hozhat az ősz a panellakások piacán, már látszanak a jelei

Általában is, de különösen a panellakások esetében látszik aktivizálódni az ingatlanpiac az Otthon Start program hatására – írja a Duna House, amely szerint egy hónap alatt 39 százalékkal nőtt a vevőként náluk regisztrálók száma, és többségük kimondottan a program feltételeinek megfelelő ingatlanokat keresnek, és ezeken belül is a panelek iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés.

Az ingatlanközvetítő szerint ugyan júliusban csak 9492 adásvétel történt – ami 18 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól –, de a visszaesés szezonális jellegű, és a növekvő érdeklődés előrevetíti az ősszel várható forgalomnövekedést.

Az ingatlanosok szerint az utóbbi évekre jellemző, hogy az élénkülő ingatlanpiaci keresletre a panellakások reagáltak a leggyorsabban. Ezek vidéken átlagosan 70, Budapesten körülbelül 60 nap alatt találtak vevőre, ami közel egy hónappal rövidebb értékesítési idő a tavalyihoz képest, amit az Otthon Start tovább csökkenhet. Eközben az árak is tovább emelkedtek:

júliusra Pesten az átlagos panel négyzetméterár meghaladta az 1,1 millió forintot, Budán elérte az 1,26 millió forintot, vidéken pedig 700–750 ezer forint között alakult, ami országos szinten közel 30 százalékos éves növekedést jelent,

ami után kérdés, hogy a program mekkora további áremelkedést hozhat még idén.

Júliusban a fővárosi vevők 13 százaléka felújítandó ingatlant választott, vidéken pedig az első lakásvásárlók aránya egy év alatt 19-ről 27 százalékra nőtt, ami arra utal hogy egyre aktívabbak az Otthon Start célcsoportját jelentő fiatal, első otthonukat kereső vásárlók, különösen a vidéki városokban.