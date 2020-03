Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be10ef42-e23b-4be8-b624-c4267081e56a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyedi problémát oldott meg a kenyai asszony, ebből lett immár kontinenseken átívelő üzlet.","shortLead":"Egyedi problémát oldott meg a kenyai asszony, ebből lett immár kontinenseken átívelő üzlet.","id":"202011_tejfakaszto_suti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be10ef42-e23b-4be8-b624-c4267081e56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6420df-dcf2-41f8-886a-f6a282a87d1e","keywords":null,"link":"/360/202011_tejfakaszto_suti","timestamp":"2020. március. 14. 08:30","title":"Szoptatósfalatok: piaci rést találtak a nem fűizű füves sütik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-helyzet miatt a kulturális programok az online térbe költöztek. Már most válogathat belőlük. ","shortLead":"A koronavírus-helyzet miatt a kulturális programok az online térbe költöztek. Már most válogathat belőlük. ","id":"20200313_Cirkuszba_szinhazba_es_hangversenyre_is_mehet_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ed3a9a-8847-464c-9b7a-5e8193e35a35","keywords":null,"link":"/kultura/20200313_Cirkuszba_szinhazba_es_hangversenyre_is_mehet_ingyen","timestamp":"2020. március. 13. 15:30","title":"Cirkuszba, színházba és hangversenyre is mehet a kanapéjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c262227-569d-4535-a054-cabb1f95c5c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolákkal együtt hétfőtől be kell zárni a plázákat is, csak a gyógyszertáraik és az élelmiszerboltjaik maradjanak nyitva - írta szombati közleményében az LMP.\r

