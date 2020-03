Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dba2fc4-b0e2-4b87-a317-e853a1b1f61a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Átmeneti járulékkedvezményt, ideiglenes hiteltörlesztési kedvezményt ad a kormány néhány ágazatnak a járvány miatt megborult gazdaság megmentése érdekében. Az ezekben dolgozókat és másokat is kérdeztünk, mennyi esélyt adnak maguknak a túléléshez. A legtöbben más gondokról beszéltek, mint amelyek megoldásához most hozzáfogott a kormány.","shortLead":"Átmeneti járulékkedvezményt, ideiglenes hiteltörlesztési kedvezményt ad a kormány néhány ágazatnak a járvány miatt...","id":"20200319_Tulelesi_eselyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dba2fc4-b0e2-4b87-a317-e853a1b1f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d037c0-fde0-4797-9d22-80fe7249dee7","keywords":null,"link":"/360/20200319_Tulelesi_eselyek","timestamp":"2020. március. 19. 11:00","title":"Őket kellene megmentenie a kormánynak – az akcióterv első része ehhez kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080d40e7-d77e-4b0a-9cc6-85509065de7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos autók akkumulátorának közösségi felhasználása, demokratikus zöld energia, a napelemek telepítésének helyét optimalizáló rendszer és a telefont a sétálás közben keletkezett mozgási energiával folyamatosan töltő tok is szerepel a negyedik MVM Edison startupverseny döntőjébe került projektek között. A programban akár 50 millió forintos magvető befektetést is nyerhetnek a legjobbak.","shortLead":"Az elektromos autók akkumulátorának közösségi felhasználása, demokratikus zöld energia, a napelemek telepítésének...","id":"20200319_mvm_edison_2020_startupverseny_dontos_csapatok_otletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=080d40e7-d77e-4b0a-9cc6-85509065de7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2856b38a-483a-4358-bb5d-63b371f5b7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_mvm_edison_2020_startupverseny_dontos_csapatok_otletek","timestamp":"2020. március. 19. 14:03","title":"A sétálás energiájával tölti a telefont a tok – érdekes innovációk az MVM pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","shortLead":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","id":"20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d696097-09e1-43d6-b51e-2b108e9a4500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","timestamp":"2020. március. 18. 15:41","title":"Hamarabb jöhet a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f716a175-444c-465f-a278-73592484d770","c_author":"Majtényi László","category":"360","description":"Az alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány által bevezetett különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában súlyos szabadságkorlátozást jelent. Majtényi László a HVG-nek írt cikkében arra is figyelmeztet, hogy a legnagyobb veszély az információszabadságot fenyegeti.","shortLead":"Az alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány által bevezetett különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert...","id":"202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f716a175-444c-465f-a278-73592484d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09833981-735d-4e75-b990-c9c96af59dfc","keywords":null,"link":"/360/202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","timestamp":"2020. március. 19. 15:00","title":"Majtényi László: A különleges jogrend hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e1b24-e20e-4a4d-98b8-f1ac7f6c4f06","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Mobiltelefonos cellainformációk és büntetések bizonyítják, hogy az olaszok még mindig túl sokat járnak el otthonról.","shortLead":"Mobiltelefonos cellainformációk és büntetések bizonyítják, hogy az olaszok még mindig túl sokat járnak el otthonról.","id":"20200318_Tizezrevel_buntetik_meg_most_az_utcan_lodorgo_olaszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e1b24-e20e-4a4d-98b8-f1ac7f6c4f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737360ca-675f-455b-80d6-5dd7a3e350bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Tizezrevel_buntetik_meg_most_az_utcan_lodorgo_olaszokat","timestamp":"2020. március. 18. 17:23","title":"Tízezrével büntetik meg most az utcán lődörgő olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Megjelent a kormányrendelet a vállalati és lakossági hitelek törlesztésének felfüggesztéséről, azaz a fizetési moratóriumról. Sok kérdésre választ kaptunk, de a jogszabály eléggé szűken fogalmaz. Hogyan kell igényelni a felfüggesztést? Mi lesz a hitelkártyákkal? A Bankmonitor.hu pontokba szedte a részleteket és a kérdéseket.\r

","shortLead":"Megjelent a kormányrendelet a vállalati és lakossági hitelek törlesztésének felfüggesztéséről, azaz a fizetési...","id":"20200319_HIteltorlesztesi_moratorium_maradtak_megvalaszolatlan_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bb2f4c-2039-4c93-bd83-cb5ecf128205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_HIteltorlesztesi_moratorium_maradtak_megvalaszolatlan_kerdesek","timestamp":"2020. március. 19. 08:20","title":"Hiteltörlesztési moratórium: maradtak megválaszolatlan kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","shortLead":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","id":"20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f103ce91-7243-45ca-9654-1b7deeb2f909","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 18. 14:59","title":"A Dacia is leállítja a termelést Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3346ba7-8043-4fda-959b-e047abc2cc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint jelenleg a csoportos fertőzések fázisában tart a koronavírus-járvány Magyarországon, de az \"utolsó órákban\" vagyunk, mielőtt megérkeznénk a tömeges megbetegedések időszakába. Éppen ezért mindenkinek felelőssége van a kórokozó terjedésének lassításában.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint jelenleg a csoportos fertőzések fázisában tart a koronavírus-járvány Magyarországon...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztato_marcius19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3346ba7-8043-4fda-959b-e047abc2cc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e05b93f-bb04-4e9b-a282-c370308d8366","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztato_marcius19","timestamp":"2020. március. 19. 14:05","title":"\"Nem fogjuk tudni elkerülni a tömeges megbetegedések fázisát\" – az operatív törzs tájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]