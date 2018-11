Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dbc9c50-6907-400f-a324-681bbcc88b01","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A közösségi média életünk rengeteg elemét felforgatta, és ez hatványozottan igaz a születésnapokra. Például nem hagyja, hogy elfelejtsük őket. Vagy hogy mások elfelejtsék a miénket, így pedig e napon olyan emberek is benyomulnak az életünkbe, akik az év másik 364 napján tudomást sem vesznek a létezésünkről. Nem állítjuk, hogy könnyű a szabadulás a jókívánságok szorításából, de a Facebookon túl is van születésnap!","shortLead":"A közösségi média életünk rengeteg elemét felforgatta, és ez hatványozottan igaz a születésnapokra. Például nem hagyja...","id":"20181104_Boldog_szuletesnapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dbc9c50-6907-400f-a324-681bbcc88b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d428e3-bfb5-4db6-aeb2-7bad33deea33","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Boldog_szuletesnapot","timestamp":"2018. november. 04. 20:00","title":"Még mindig a Facebookon kíván boldog születésnapot? De miért?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d9693-5296-4a0b-89e9-2e03c681e968","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két lány az 1999-es, Columbine-i középiskolában történt mészárlás elkövetőinek öltözött be, egyikük édesapja szerint túl szigorú büntetést kaptak.","shortLead":"A két lány az 1999-es, Columbine-i középiskolában történt mészárlás elkövetőinek öltözött be, egyikük édesapja szerint...","id":"20181103_Iskolai_lovoldozonek_oltoztek_halloween_alkalmabol_felfuggesztettek_a_ket_tinilanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=431d9693-5296-4a0b-89e9-2e03c681e968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe97f3a-5152-4713-b61c-01a5f1c286bd","keywords":null,"link":"/elet/20181103_Iskolai_lovoldozonek_oltoztek_halloween_alkalmabol_felfuggesztettek_a_ket_tinilanyt","timestamp":"2018. november. 03. 14:13","title":"Iskolai lövöldözőnek öltöztek halloween alkalmából, felfüggesztették a két tinilányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A csökkenő aranyár meghozta a vételi kedvet 2018 harmadik negyedévében, aranyékszerekből fogyott a legtöbb, de a rudakat is többen keresték. Az okostelefonokat, szervereket és autókat gyártók növekvő aranyfelhasználása is pörgette a keresletet.","shortLead":"A csökkenő aranyár meghozta a vételi kedvet 2018 harmadik negyedévében, aranyékszerekből fogyott a legtöbb, de...","id":"20181105_Viszik_az_aranyat_mint_a_cukrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2226e-66fe-48c3-8628-520c57fefa3f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181105_Viszik_az_aranyat_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. november. 05. 10:34","title":"Viszik az aranyat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal Szalahról készült egy fura szobor. ","shortLead":"Ezúttal Szalahról készült egy fura szobor. ","id":"20181105_A_C_Ronaldoremszobor_utan_itt_egy_aranytalan_Szalahkepmas__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebec697-b769-45be-94eb-035afd01c27f","keywords":null,"link":"/elet/20181105_A_C_Ronaldoremszobor_utan_itt_egy_aranytalan_Szalahkepmas__foto","timestamp":"2018. november. 05. 11:54","title":"A C. Ronaldo-rémszobor után itt egy aránytalan Szalah-képmás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai rádióállomás tovább sugározza.","shortLead":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai...","id":"201841_alex_jones_azinfowars_okle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b758be-6f79-4130-871d-4dcf43510259","keywords":null,"link":"/vilag/201841_alex_jones_azinfowars_okle","timestamp":"2018. november. 04. 18:30","title":"Összeesküvés-elméleteket terjeszt, de igazából csak étrend-kiegészítőket akar eladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év alatt fokozatosan visszavonul; több száz település szemétszállítása került bajba, amíg a kormány nem adott gyorssegélyt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év...","id":"20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6bd98c-21cf-47bc-a71f-90483218f2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","timestamp":"2018. november. 04. 10:00","title":"És akkor a NER ránézett a térképre: nicsak, ott a Fertő tó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parlament előtt lévő javaslat szerint az Oktatási Hivatal vizsgálhatja, hogy teljesíti-e a CEU a felsőoktatási törvényben előírt feltételeket. ","shortLead":"Egy parlament előtt lévő javaslat szerint az Oktatási Hivatal vizsgálhatja, hogy teljesíti-e a CEU a felsőoktatási...","id":"20181105_Meg_egy_lepest_beiktat_a_kormany_CEUugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e2ce00-3d02-4f81-8b77-0ef3953915f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_egy_lepest_beiktat_a_kormany_CEUugyben","timestamp":"2018. november. 05. 08:34","title":"Még egy lépést beiktat a kormány CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","shortLead":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","id":"20181104_burger_king_hazhozszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d487046-a857-4ef7-bd42-8b2ac2265826","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_burger_king_hazhozszallitas","timestamp":"2018. november. 04. 08:44","title":"Olyan autósokkal reklámoz a Burger King, akik belehajtottak egy-egy éttermükbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]