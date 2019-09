Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"280b5438-dc45-4df5-bb2e-4dbda4d39468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szobrot avatott Vácon Rétvári Bence és Schmidt Mária, mégpedig Kornis Gyuláét, Klebelsberg Kunó egykori kultuszminiszter államtitkáráét. Szép szavakkal méltatták a politikus életútját. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége szerint viszont sikerült egy antiszemita, kirekesztő politikusnak emléket állítani.\r

\r

","shortLead":"Szobrot avatott Vácon Rétvári Bence és Schmidt Mária, mégpedig Kornis Gyuláét, Klebelsberg Kunó egykori...","id":"20190904_Mazsihisz_Egy_antiszemita_szobrat_avatta_fel_Retvari_Bence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280b5438-dc45-4df5-bb2e-4dbda4d39468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c972e4a6-7bcb-4709-bb48-676a5e0e36db","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Mazsihisz_Egy_antiszemita_szobrat_avatta_fel_Retvari_Bence","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:49","title":"Mazsihisz: Egy antiszemita szobrát avatta fel Rétvári Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3209b214-fb4a-45b0-84da-893524513fb3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Európában hiába nő az eladás, Kínában és Észak-Amerikában csökkent a kereslet.","shortLead":"Európában hiába nő az eladás, Kínában és Észak-Amerikában csökkent a kereslet.","id":"20190903_Eloszor_csokkent_az_elektromos_autok_eladasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3209b214-fb4a-45b0-84da-893524513fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ed582a-08a9-4166-8d0a-375003987a10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Eloszor_csokkent_az_elektromos_autok_eladasa","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:06","title":"Először csökkent az elektromos autók eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d68a7e-b423-497a-834b-c655c9c04633","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétköznapokban egy tágas családi autó, ami a hétvégéken akár kempingezéshez is remekül használható.","shortLead":"A hétköznapokban egy tágas családi autó, ami a hétvégéken akár kempingezéshez is remekül használható.","id":"20190903_ebbol_az_uj_7_ulesesbol_egy_mozdulattal_egy_mini_konyha_varazsolhato_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91d68a7e-b423-497a-834b-c655c9c04633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ccd890-15d9-4737-b3a0-8ef386f0da66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_ebbol_az_uj_7_ulesesbol_egy_mozdulattal_egy_mini_konyha_varazsolhato_elo","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:21","title":"Ebből az új 7 ülésesből egy mozdulattal egy minikonyha varázsolható elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán- és légkörkutatási ügynökség (NOAA) szakemberei – tudományos célokból – inkább berepültek a hurrikán szemébe.","shortLead":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán...","id":"20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf164f8-f71c-4eb9-b6dc-f2d1a6242df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:03","title":"Ezt látták a pilóták, amikor berepültek az 5-ös erősségű Dorian hurrikán közepébe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ismét átvilágították a magyar fociakadémiákat: a Diósgyőr kapásból az élmezőnyben debütált.","shortLead":"Ismét átvilágították a magyar fociakadémiákat: a Diósgyőr kapásból az élmezőnyben debütált.","id":"20190903_Nyilvanossagra_hozta_a_Double_Pass_a_magyar_fociakademiak_sorrendjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36dcfe6-e04f-418c-b525-8fc350d4a3f5","keywords":null,"link":"/sport/20190903_Nyilvanossagra_hozta_a_Double_Pass_a_magyar_fociakademiak_sorrendjet","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:25","title":"Elkészült az újabb jelentés a magyar fociakadémiákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","shortLead":"A gépsor hatékonysága nem lesz 100 százalékos, de a szemét nagyját elvileg kiszűri majd. ","id":"20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abc6c40-7421-46fe-80d4-cad90c8d603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36617128-f274-4a5d-bad4-a184b48d86b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_Beuzemeltek_egy_komplexumot_a_Tiszan_hogy_megtisztitsak_a_szemettol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:15","title":"Beüzemeltek egy óriás gépsort a Tiszán, hogy megtisztítsák a folyót a szeméttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","shortLead":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","id":"20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fdfed4-babd-4087-906e-bdb2ccff856f","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:08","title":"Fodor Gábor: Egyértelműen nyílt verseny lesz Karácsony Gergely és Tarlós István között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4856e9a0-8bbb-4b2b-9825-6171bbeb7a93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte furcsa is, hogy eddig nem létezett páncélozott változat a luxus SUV-ból.","shortLead":"Szinte furcsa is, hogy eddig nem létezett páncélozott változat a luxus SUV-ból.","id":"20190903_A_Kalasnyikov_ellen_siman_megved_a_pancelozott_Bentley_Bentayga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4856e9a0-8bbb-4b2b-9825-6171bbeb7a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2842f868-9948-47c4-82df-c57ee24a31e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_A_Kalasnyikov_ellen_siman_megved_a_pancelozott_Bentley_Bentayga","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:21","title":"A Kalasnyikov is kevés ezzel a Bentley Bentaygával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]