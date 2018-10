Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"395b9329-1e27-492b-bf02-bb4ef80690cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiány van Európában és Magyarországon is légiforgalmi irányítókból, hiába keresnek ugyanolyan jól, mint a pilóták.","shortLead":"Hiány van Európában és Magyarországon is légiforgalmi irányítókból, hiába keresnek ugyanolyan jól, mint a pilóták.","id":"20181022_Hiaba_az_akar_tobbmillios_itthoni_fizetes_erre_a_munkara_kevesen_alkalmasak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395b9329-1e27-492b-bf02-bb4ef80690cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d42490-911d-4d30-beab-b32270bf9189","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Hiaba_az_akar_tobbmillios_itthoni_fizetes_erre_a_munkara_kevesen_alkalmasak","timestamp":"2018. október. 22. 16:02","title":"Hiába az akár többmilliós itthoni fizetés, erre a munkára kevesen alkalmasak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma elleni Bajnokok Ligája-meccsre érkeztek az olasz fővárosba.","shortLead":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma...","id":"20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7945049a-ff33-4f88-9382-4a683c5a49f5","keywords":null,"link":"/sport/20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","timestamp":"2018. október. 23. 22:25","title":"Rémületes mozgólépcső-balesetben sérültek meg focidrukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki a hétvégén jelentette be, hogy szklerózis multiplexben szenved.","shortLead":"Számos híresség, köztük Neil Partrick Harris is bátorító üzenetet küldött Selma Blair amerikai színésznőnek, aki...","id":"20181022_A_beteg_Selma_Blair_melle_alltak_a_hiressegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=951353a0-9a93-4126-8bc1-7c096ea372eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27759da9-9ccd-40f1-bb7c-0847cb801e01","keywords":null,"link":"/elet/20181022_A_beteg_Selma_Blair_melle_alltak_a_hiressegek","timestamp":"2018. október. 22. 16:48","title":"A beteg Selma Blair mellé álltak a hírességek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milliárdos értékű szerződést kötött egy céggel a Péterfy kórház, hogy így csökkentsék a műtéti előjegyzési időt. ","shortLead":"Milliárdos értékű szerződést kötött egy céggel a Péterfy kórház, hogy így csökkentsék a műtéti előjegyzési időt. ","id":"20181024_Egy_cegtol_berel_embereket_a_Peterfy_korhaz_a_mutetekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d8aad1-2e16-41b0-a1ad-ac470b3e531a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Egy_cegtol_berel_embereket_a_Peterfy_korhaz_a_mutetekhez","timestamp":"2018. október. 24. 07:48","title":"Egy cégtől bérel embereket a Péterfy kórház a műtétekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat bírságot szabott ki egy LMBTQ-rendezvényért, de végül a bíróság ezt jogsértőnek találta. ","shortLead":"Az önkormányzat bírságot szabott ki egy LMBTQ-rendezvényért, de végül a bíróság ezt jogsértőnek találta. ","id":"20181024_Kimondta_a_birosag_jogtalanul_birsagoltak_meg_aktivistakat_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a634de1-f63a-4933-a5dd-db5dfe9baaad","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kimondta_a_birosag_jogtalanul_birsagoltak_meg_aktivistakat_Kecskemeten","timestamp":"2018. október. 24. 12:28","title":"Kimondta a bíróság: jogtalanul bírságoltak meg aktivistákat Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte nem lehet az arany a végső menedék. ","shortLead":"Szerinte nem lehet az arany a végső menedék. ","id":"20181024_Suranyi_Gyorgy_a_jegybanki_aranytartalekrol_Meglepodtem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8798e60b-4c33-43cb-8f16-d9a45755c5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Suranyi_Gyorgy_a_jegybanki_aranytartalekrol_Meglepodtem","timestamp":"2018. október. 24. 11:39","title":"Surányi György a jegybanki aranytartalékról: \"Meglepődtem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell félnetek. A honvédelmi tárca viszont úgy érzi, a NATO keretein belül jó lesz részt venni olyan hadgyakorlatokon, amely szerintük az orosz fenyegetés elleni felkészülést jelenti. A tisztánlátás esélyét rontja, hogy a hvg.hu-val csak a NATO kommunikál, a magyar honvédelmi tárca nem.","shortLead":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell...","id":"20181023_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e307b5c6-d254-471f-9153-7a50ac017b84","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","timestamp":"2018. október. 23. 10:22","title":"Orbán primitívnek bélyegezte azt, amire a magyar honvédség készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári bankszünnapot tart.","shortLead":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári...","id":"20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1757a9e7-6993-44ab-8a98-9156b65b933e","keywords":null,"link":"/kkv/20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. október. 23. 19:37","title":"Nagy átállásra készül a Budapest Bank, két napra bezárja a fiókjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]