Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Spanyolországban ragadt egy repülőgép, az ott dolgozók közül hat embert is kirúgtak, mert a légitársaság szerint azt hazudták, hogy rosszul szállásolták el őket.","shortLead":"Spanyolországban ragadt egy repülőgép, az ott dolgozók közül hat embert is kirúgtak, mert a légitársaság szerint azt...","id":"20181107_Kirugtak_hat_Ryanairdolgozot_mert_a_repuloter_padlojan_aludtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4216625a-14b7-4318-a206-6ddd022df164","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Kirugtak_hat_Ryanairdolgozot_mert_a_repuloter_padlojan_aludtak","timestamp":"2018. november. 07. 08:49","title":"Kirúgtak hat Ryanair-dolgozót, mert a repülőtér padlóján aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","shortLead":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","id":"20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9feede-2313-44eb-b77b-c79923630f48","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","timestamp":"2018. november. 08. 10:21","title":"Meghalt az igazi Wonder Woman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b6eadf-a3c7-4486-90b3-90cf9cacb43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szerint Charlie így is egy jó kutya.","shortLead":"A férfi szerint Charlie így is egy jó kutya.","id":"20181107_Lelotte_a_kutya_a_gazdijat_de_a_ferfi_meg_mindig_odavan_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35b6eadf-a3c7-4486-90b3-90cf9cacb43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96e0af5-7e12-4155-b5b6-4f4503254a16","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Lelotte_a_kutya_a_gazdijat_de_a_ferfi_meg_mindig_odavan_erte","timestamp":"2018. november. 07. 11:03","title":"Nyúlvadászatra indultak, aztán a kutya meglőtte a gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","shortLead":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","id":"20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7440e99-2bb7-4a6f-962b-ee757e49ed34","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","timestamp":"2018. november. 08. 06:41","title":"A nap fotója: 5-ös BMW akart lenni a kis Opel Corsa, ez lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd forint. 2013-ban is rendeztünk vébét, akkor elég volt kevesebb mint 330 millió.","shortLead":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd...","id":"20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4808b-8307-43dd-82ba-cdd8ba12cf25","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","timestamp":"2018. november. 07. 17:05","title":"Hatszor annyi pénzt költöttek az idei birkózó világbajnokságra, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ivica Todoric, Horvátország egykor legbefolyásosabb üzletembere ellen egy éve adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot. Todoric fénykorában Csányi Sándornak és Hernádi Zsoltnak mondott köszönetet; az OTP-nek a vállalatcsoport magyarországi aktivitásának segítése miatt, a Molnak pedig azért, mert annak horvátországi megjelenése bátorította fel az Agrokort a magyarországi jelenlétre.\r

","shortLead":"Ivica Todoric, Horvátország egykor legbefolyásosabb üzletembere ellen egy éve adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot...","id":"20181108_Hazavittek_a_britek_altal_kiadott_Magyarorszagon_is_uzletelo_horvat_multimilliardost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a46f1b-1cfb-402d-97e5-0371f1c46745","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Hazavittek_a_britek_altal_kiadott_Magyarorszagon_is_uzletelo_horvat_multimilliardost","timestamp":"2018. november. 08. 13:35","title":"Hazavitték a britek által kiadott, Magyarországon is üzletelő horvát multimilliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d","c_author":"Pálmai Erika","category":"hetilap","description":"A hatékonyság jelszavával végrehajtott kapkodó létszámcsökkentés sok helyen okozhat fennakadást a központi közigazgatásban. A szakszervezeteket kész tények elé állítva építi le a kormány az állami apparátust. ","shortLead":"A hatékonyság jelszavával végrehajtott kapkodó létszámcsökkentés sok helyen okozhat fennakadást a központi...","id":"201845__leepitesek__kozszolgalat__funyiroelv__kozszolgak_lapaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efe14d2-a5e8-4bcf-9216-b6b618a19806","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.45/201845__leepitesek__kozszolgalat__funyiroelv__kozszolgak_lapaton","timestamp":"2018. november. 07. 00:00","title":"Közszolgák lapáton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","shortLead":"Hiába vásárolnak egyre többet a magyarok, egyre nagyobb a baj a bolti munkaerőhiány miatt.","id":"20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d839a-6cad-45d4-8532-a7cecb4f9abb","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Agyondolgoztatott_kepzetlen_boltosokra_panaszkodnak","timestamp":"2018. november. 07. 06:42","title":"Agyondolgoztatott, képzetlen boltosokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]