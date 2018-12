Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg 1983-ban a miniszterhelyettes, 1988-ba pedig a gyárigazgató volt a legmagasabb presztízsű foglalkozás, akkor még a papok és az agronómusok is befértek a top 10-be. A KSH-felmérésben most már nemcsak presztízs, hanem kereset alapján is rangsoroltak az állampolgárok, itt egyértelműen a politikusok taroltak, akik viszont a presztízslistán az első 20-ba sem fértek bele.","shortLead":"Míg 1983-ban a miniszterhelyettes, 1988-ba pedig a gyárigazgató volt a legmagasabb presztízsű foglalkozás, akkor még...","id":"20181215_Kiderult_a_kis_nepszamlalasbol_melyik_foglalkozasoknak_van_ma_a_legnagyobb_presztizse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da6c45-65fd-4388-971c-4915a36c2dc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Kiderult_a_kis_nepszamlalasbol_melyik_foglalkozasoknak_van_ma_a_legnagyobb_presztizse","timestamp":"2018. december. 15. 11:10","title":"KSH-népszámlálás: az emberek szerint a politkusok a legtúlfizetettebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok rendszerének átalakítását.","shortLead":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok...","id":"20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8e909b-2d84-4b5a-a07c-0d2f5e189967","keywords":null,"link":"/sport/20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","timestamp":"2018. december. 15. 16:15","title":"Rendesen átalakítják az európai kézilabdakupákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ho-ho-hó!","shortLead":"Ho-ho-hó!","id":"20181215_Michelle_Obama_tanc_Mikulas_gyermekkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08294a47-7ff4-4b27-9ad0-ac7a6d2f3f49","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Michelle_Obama_tanc_Mikulas_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. december. 15. 12:06","title":"Michelle Obama még a Mikulás előtt is táncra perdült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról. A fő front Theresa May jelenlegi és Tony Blair volt miniszterelnök között húzódik.","shortLead":"Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról. A fő front...","id":"20181216_Durvul_a_Brexitvita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d928a5-0094-4bde-b547-e64dc50921d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Durvul_a_Brexitvita","timestamp":"2018. december. 16. 15:33","title":"Durvul a Brexit-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843dcd08-53e3-43dd-a602-64ad6775ad13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután bejutottak, rövid időn belül azzal fenyegették őket, hogy közérdekű üzem megzavarásának bűncselekményét követik el, de a képviselők ezt vitatják, nem hajlandók kijönni, amíg be nem olvassák a követeléseiket. Szél Bernadett minden ellenzéki képviselőt a Kunigunda utcába hív.","shortLead":"Miután bejutottak, rövid időn belül azzal fenyegették őket, hogy közérdekű üzem megzavarásának bűncselekményét követik...","id":"20181216_Hadhazye_es_Szel_bejutottak_az_MTVA_szekhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843dcd08-53e3-43dd-a602-64ad6775ad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52168c5-2095-4219-82ad-f7ebb14f564b","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Hadhazye_es_Szel_bejutottak_az_MTVA_szekhazba","timestamp":"2018. december. 16. 21:33","title":"Hadházy és Szél már két órája az MTVA székházban - addig maradnak, amíg be nem olvassák a petíciót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző, hogy nagyon tüntetnének. A fiataloknak fontos a demokrácia, de bizonyos körülmények között hajlandók a demokratikus alapjogokból feladni. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző...","id":"20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b3edf2-1d56-42b4-8535-c137a5936377","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","timestamp":"2018. december. 16. 12:30","title":"Most utcán a magyar fiatalok, de ettől még nagy az apátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbikból kilépett politikus korábban azt mondta, a Betyársereggel tenne rendet a tüntetők között. ","shortLead":"A Jobbikból kilépett politikus korábban azt mondta, a Betyársereggel tenne rendet a tüntetők között. ","id":"20181215_Pontositott_Volner_a_bekes_tuntetokkel_nincs_baja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891f108a-d456-4db8-833c-35cfabd4f0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Pontositott_Volner_a_bekes_tuntetokkel_nincs_baja","timestamp":"2018. december. 15. 18:58","title":"Pontosított Volner, a békés tüntetőkkel nincs baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester arra kéri országosan az önkormányzatokat és a munkáltatókat, kövessék Szeged példáját. Bojkottot hirdetett Botka.","shortLead":"A polgármester arra kéri országosan az önkormányzatokat és a munkáltatókat, kövessék Szeged példáját. Bojkottot...","id":"20181215_Botka_Szeged_nemet_mond_a_rabszolgatorvenyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ab809e-503d-4b02-ab85-df79fd4a378f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Botka_Szeged_nemet_mond_a_rabszolgatorvenyre","timestamp":"2018. december. 15. 10:06","title":"Botka: Szeged nemet mond a rabszolgatörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]