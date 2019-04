Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg a rendszer ráfizetésesen működik és egy \"új, alkalmas polgármester\" nem rendezi a helyzetet a kerületben. ","shortLead":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg...","id":"20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90486347-8e72-45d4-ac74-2b3b3ebece33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","timestamp":"2019. április. 14. 14:28","title":"Kocsis Máté ingyenes zuglói parkolást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megyeri Balázs Blaise jókor volt jó helyen, és mert is cselekedni. Azt mondja, azért osztotta meg a történteket, hogy mások is segítsenek, ha kell.","shortLead":"Megyeri Balázs Blaise jókor volt jó helyen, és mert is cselekedni. Azt mondja, azért osztotta meg a történteket...","id":"20190412_Megmentette_egy_szivbeteg_eletet_a_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7eedbc-764b-40df-8b9b-bd407d74be3f","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Megmentette_egy_szivbeteg_eletet_a_zenesz","timestamp":"2019. április. 12. 21:55","title":"Megmentette egy szívbeteg életét az ismert zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f716627-ce96-4186-ba6e-d23f991ae393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész padkának ütközve elesett, egy autós szorította le. Pár nappal korábban is balesetet szenvedett. ","shortLead":"A színész padkának ütközve elesett, egy autós szorította le. Pár nappal korábban is balesetet szenvedett. ","id":"20190413_Motorbalesete_volt_Szabo_Gyozonek_a_vetkes_otthagyta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f716627-ce96-4186-ba6e-d23f991ae393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5422395-7ed5-443a-9741-dc193655d9c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Motorbalesete_volt_Szabo_Gyozonek_a_vetkes_otthagyta","timestamp":"2019. április. 13. 09:08","title":"Motorbalesete volt Szabó Győzőnek, a vétkes otthagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet képviselik. A kutatók eddig nem találtak egyértelmű magyarázatot arra, honnan származnak ezek a különleges égitestek. A Heidelbergi Egyetem csillagászai azonban választ találhattak a kérdésre.","shortLead":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet...","id":"20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc93706e-8b89-44b0-a99d-70a7c49626b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","timestamp":"2019. április. 13. 18:03","title":"Megfejthették az űrben keringő barna törpék rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"DNS-vizsgálatokkal bizonyították, hogy a már elhunyt orvos több nőnek is saját spermáját adta. ","shortLead":"DNS-vizsgálatokkal bizonyították, hogy a már elhunyt orvos több nőnek is saját spermáját adta. ","id":"20190412_Sajat_spermajaval_termekenyitett_meg_49_not_egy_holland_meddosegi_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e3c18-5b7a-49b2-919d-c9de62323b45","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Sajat_spermajaval_termekenyitett_meg_49_not_egy_holland_meddosegi_orvos","timestamp":"2019. április. 12. 18:18","title":"Saját spermájával termékenyített meg 49 nőt egy holland meddőségi orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s sátrat focilabdával rugdosó, Frans Timmermansnak magyarázó Bede Zsoltot portálja szerint pénteken a VI. kerületi rendőrkapitányságra vitték.","shortLead":"A DK-s sátrat focilabdával rugdosó, Frans Timmermansnak magyarázó Bede Zsoltot portálja szerint pénteken a VI. kerületi...","id":"20190412_Rabositottak_a_Vadhajtasok_DKsokat_zaklato_szerzojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2e6a16-161b-4281-a85f-0fa06604db41","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Rabositottak_a_Vadhajtasok_DKsokat_zaklato_szerzojet","timestamp":"2019. április. 12. 18:45","title":"Rabosították a Vadhajtások DK-sokat zaklató szerzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás veszélyeiről szól. ","shortLead":"A reggeli kávé mellé időzítette KRESZmenők filmjének negyedik epizódját a magyar rendőrség, amely a gyorshajtás...","id":"20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148da688-8f13-40f5-9b28-f44c6900c36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7718e0ae-e294-4e5b-8341-40783d8bd294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Itt_az_agymenositett_KRESZfilm_uj_resze","timestamp":"2019. április. 13. 08:27","title":"Itt az agymenősített KRESZ-film új része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombati ellenzéki tüntetésen mondták azt róla, hogy szíriaiakkal és magyarokkal népesíti be Szerbiát. Szetinte ezt komolytalan emberek gondolják így.","shortLead":"A szombati ellenzéki tüntetésen mondták azt róla, hogy szíriaiakkal és magyarokkal népesíti be Szerbiát. Szetinte ezt...","id":"20190414_Bocsanatot_kert_Vucsics_a_szerbiai_magyaroktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6001644f-a4ee-4fa5-999e-033536a08628","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_Bocsanatot_kert_Vucsics_a_szerbiai_magyaroktol","timestamp":"2019. április. 14. 15:31","title":"Bocsánatot kért Vucsics a szerbiai magyaroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]