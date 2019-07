Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sir David Attenborough 2019 második felében új sorozattal jelentkezik, amelyet négy éven át készített a temrészettudós. Ebből is láthatott részletet a Glastenbury fesztivál közönsége, akiknek köszönetet is mondott.","shortLead":"Sir David Attenborough 2019 második felében új sorozattal jelentkezik, amelyet négy éven át készített a temrészettudós...","id":"20190701_sir_david_attenborough_fesztival_glastonbury_muanyaghulladek_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8289c56-d911-4055-97fe-2ce0860a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032f8f6c-f49f-4235-a4cc-49df93c02639","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_sir_david_attenborough_fesztival_glastonbury_muanyaghulladek_fold","timestamp":"2019. július. 01. 08:33","title":"Videó: Óriási üdvrivalgás fogadta David Attenborought a Glastonbury fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az oszakai G20-csúcson elvitte a show-t az amerikai elnök lánya, aki szintén elnöki ambíciókat dédelget.","shortLead":"Az oszakai G20-csúcson elvitte a show-t az amerikai elnök lánya, aki szintén elnöki ambíciókat dédelget.","id":"20190701_Ivanka_Trump_eszak_kores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f5e4c8-41ca-4990-b6dc-6c2b960bc401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Ivanka_Trump_eszak_kores","timestamp":"2019. július. 01. 15:41","title":"Ivanka Trump, a szürreális békeangyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legkisebb település számítógépes rendszere kapott be egy zsarolóvírust. Key Biscayne lakossága 3000 fő, egyelőre nem tudják, fizessenek-e a támadóknak.","shortLead":"Az eddigi legkisebb település számítógépes rendszere kapott be egy zsarolóvírust. Key Biscayne lakossága 3000 fő...","id":"20190701_zsarolovirus_kibertamadas_malware_key_biscayne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5c1b11-e925-43d1-818c-3a4015f64de3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_zsarolovirus_kibertamadas_malware_key_biscayne","timestamp":"2019. július. 01. 09:33","title":"Valami baj van Floridában, sorra fertőzi az önkormányzatokat egy zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fcb02-91c1-44a9-815f-8e770afb736a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Diggen fut egy hajmeresztő videó a világ legveszélyesebb túraútvonaláról.","shortLead":"A Diggen fut egy hajmeresztő videó a világ legveszélyesebb túraútvonaláról.","id":"20190701_Ha_ezt_turistacsalogatonak_szantak_a_kinaiak_akkor_vajon_mivel_riasztjak_el_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893fcb02-91c1-44a9-815f-8e770afb736a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f60b9e-9124-454e-983b-ff2e4bf23365","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Ha_ezt_turistacsalogatonak_szantak_a_kinaiak_akkor_vajon_mivel_riasztjak_el_oket","timestamp":"2019. július. 01. 18:00","title":"Ha ezt turistacsalogatónak szánták a kínaiak, akkor vajon mivel riasztják el őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.","shortLead":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még...","id":"201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a66f1c1-c16c-4991-8f00-3b2523a02e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","timestamp":"2019. június. 30. 15:00","title":"Egyre több pénzébe kerülhet, hogy ne erőltessen önre reklámokat a telefonja gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea pedig a házelnök szerint nem képes megfelelni az iskolaérettség követelményének. A Párbeszéd politikusát szakemberhez küldte.","shortLead":"Szabó Tímea pedig a házelnök szerint nem képes megfelelni az iskolaérettség követelményének. A Párbeszéd politikusát...","id":"20190701_Kover_Laszlo_nyugtatot_kert_Kunhalmi_Agnesnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e215d96-9e66-4bda-b0bf-8024b10860ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Kover_Laszlo_nyugtatot_kert_Kunhalmi_Agnesnek","timestamp":"2019. július. 01. 16:12","title":"Kövér László nyugtatót kért Kunhalmi Ágnesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról elnevezett \"útlevelükkel\" ingyenesen vonatozhatnak, a kísérők kedvezményt kapnak.","shortLead":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról...","id":"20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfecb1-e027-4f94-809e-7cf4ae0ca22d","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","timestamp":"2019. június. 30. 21:20","title":"A Magyar Turisztikai Ügynökség rárepült a 6-10 éves gyerekekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szellemi Tulajdon Hivatala szerint a Dunathlon nem hasonlít túlságosan a Decathlonra.","shortLead":"A Szellemi Tulajdon Hivatala szerint a Dunathlon nem hasonlít túlságosan a Decathlonra.","id":"20190630_A_Decathlon_szabadalmi_vitat_vesztett_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f37164-8b24-4d5a-976b-9766de87d97e","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Decathlon_szabadalmi_vitat_vesztett_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 30. 15:32","title":"A Decathlon szabadalmi vitát vesztett Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]