Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"adaf4a96-74e6-4391-be9b-0b6032af5d8b","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Öt nyeretlen meccs után ismét győzött a magyar labdarúgó-válogatott. ","shortLead":"Öt nyeretlen meccs után ismét győzött a magyar labdarúgó-válogatott. ","id":"20250610_magyar-labdarugo-valogatott-azerbajdzsan-baratsagos-merkozes-marco-rossi-uj-taktika-felkeszules-vilagbajnoki-selejtezo-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adaf4a96-74e6-4391-be9b-0b6032af5d8b.jpg","index":0,"item":"687d8fda-9a1b-40c1-84f6-867d846b394f","keywords":null,"link":"/sport/20250610_magyar-labdarugo-valogatott-azerbajdzsan-baratsagos-merkozes-marco-rossi-uj-taktika-felkeszules-vilagbajnoki-selejtezo-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 19:53","title":"Szenvedősen, de megszakadt a magyar válogatott rossz sorozata: sovány győzelem Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e42d5-4c34-457c-a8e6-a055aaef0f4a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump újraválasztása és a saját közvélemény-kutatási sikereik lendületet adnak a jobboldali populistáknak Európában.","shortLead":"Donald Trump újraválasztása és a saját közvélemény-kutatási sikereik lendületet adnak a jobboldali populistáknak...","id":"20250611_Deutsche-Welle-Orban-kozep-europai-jobboldali-populista-halozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/680e42d5-4c34-457c-a8e6-a055aaef0f4a.jpg","index":0,"item":"3e19a37b-e229-43a8-a157-1984def8fe7a","keywords":null,"link":"/360/20250611_Deutsche-Welle-Orban-kozep-europai-jobboldali-populista-halozat","timestamp":"2025. június. 11. 15:45","title":"Deutsche Welle: Milyen szerepet játszik Orbán a közép-európai jobboldali populista hálózatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aadf061-ccb3-4099-af43-ba9b51ff8304","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A színész szerint a miniszter a Kincsem parkos megjegyzésével embereket foszt meg az emberi mivoltuktól.","shortLead":"A színész szerint a miniszter a Kincsem parkos megjegyzésével embereket foszt meg az emberi mivoltuktól.","id":"20250610_molnar-aron-lazar-janos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aadf061-ccb3-4099-af43-ba9b51ff8304.jpg","index":0,"item":"764b2a3e-660a-4e1d-a96a-84ad5df262bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_molnar-aron-lazar-janos-video","timestamp":"2025. június. 10. 17:16","title":"Molnár Áron megkérdezte Lázárt, hogy a narancs rohad el előbb, vagy ő mond le – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elhunyt férfi 29 éves testvérét őrizetbe vették.","shortLead":"Az elhunyt férfi 29 éves testvérét őrizetbe vették.","id":"20250610_somoskoujfalu-testverpar-emberoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"76af205c-5aa2-4f1c-837c-e7fc47af734a","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_somoskoujfalu-testverpar-emberoles","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Saját testvérét ölhette meg egy férfi Somoskőújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ellenzéki tüntetéseket szétverető grúz miniszterelnököt fogadta és méltatta.","shortLead":"A miniszterelnök az ellenzéki tüntetéseket szétverető grúz miniszterelnököt fogadta és méltatta.","id":"20250611_orban-ukran-fenyegetes-zelenszkij-gruzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"ab5e0f0f-6888-4435-8476-943a437c7c51","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_orban-ukran-fenyegetes-zelenszkij-gruzia","timestamp":"2025. június. 11. 18:31","title":"Orbán: Magyarországot nyíltan és durván megfenyegették az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost, vagy minden kiadást fedezni tudó szponzori kört találni. ","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost...","id":"20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"1438f94d-ce37-4fa1-9faf-953f3b9b8bc4","keywords":null,"link":"/sport/20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","timestamp":"2025. június. 10. 16:37","title":"Megmenekülhet a Fehérvár, egy évre az önkormányzat veheti át Garancsitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7359800e-ea5f-478f-a377-0a2c0843a875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem tudja, hogy az állat hogyan jutott be az épületbe, és azon belül is a harmadik emeletre. ","shortLead":"Senki nem tudja, hogy az állat hogyan jutott be az épületbe, és azon belül is a harmadik emeletre. ","id":"20250610_tehenek-szokesben-lakohaz-limone-piemonte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7359800e-ea5f-478f-a377-0a2c0843a875.jpg","index":0,"item":"27033614-97de-437a-85eb-d5bfebd0c0ba","keywords":null,"link":"/elet/20250610_tehenek-szokesben-lakohaz-limone-piemonte","timestamp":"2025. június. 10. 13:40","title":"A harmadik emeleten bukkantak rá egy szökésben lévő tehénre Olaszországban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Valaki a közönség soraiból hajigált műanyag poharakat a Romantic tagjaira a szegedi fellépésükön. ","shortLead":"Valaki a közönség soraiból hajigált műanyag poharakat a Romantic tagjaira a szegedi fellépésükön. ","id":"20250610_Gaspar-Gyozo-Romantic-megdobaltak-muanyag-poharral-koncert-Szeged-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea.jpg","index":0,"item":"c6c892d8-d43c-4af5-a0d4-fd7114096ce4","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Gaspar-Gyozo-Romantic-megdobaltak-muanyag-poharral-koncert-Szeged-video","timestamp":"2025. június. 10. 13:51","title":"Koncert közben, a színpadon dobálták meg Gáspár Győzőéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]