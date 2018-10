Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, tényleg tervben van, hogy piacra dobják a Tesla saját márkás tequiláját. ","shortLead":"Úgy tűnik, tényleg tervben van, hogy piacra dobják a Tesla saját márkás tequiláját. ","id":"20181013_Sajat_aprilis_elsejei_trefajat_is_valora_valtja_Elon_Musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a3447-19d8-40f0-901a-49eefc85f607","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Sajat_aprilis_elsejei_trefajat_is_valora_valtja_Elon_Musk","timestamp":"2018. október. 13. 17:47","title":"Saját április elsejei tréfáját is valóra váltja Elon Musk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár egyengeti a Hungary Helps program sorsát. A menekültbefogadás alternatívájaként kiötlött, globális humanitárius akciótervként eladott program mára úgyis kereszténysegítéssé redukálódott, annak ellenére, hogy az Európába menekülők nagy része továbbra is muszlim. ","shortLead":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények...","id":"20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3dd54e-39f3-4d19-ae4a-833894ec44a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","timestamp":"2018. október. 12. 10:11","title":"Kitette a kormány a Hungary Helps utazó nagykövetének szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem hallgatták meg. ","shortLead":"A párt szerint a vizsgálatokat két nap alatt lefolytatták úgy, hogy sem a családot, sem az elbocsátott orvost nem...","id":"20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cf5600-dba9-45db-b36a-5ff06830ce39","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kikeri_a_vizsgalati_iratokat_a_meghalt_szivbeteg_ugyeben_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 12. 11:53","title":"Kikéri a vizsgálati iratokat a meghalt szívbeteg ügyében az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Délmagyar Chili Grand Prix szombati fordulóján a versenyzőknek egyre erősebb csípős paprikákat kell kóstolniuk. A tizedik körben már a világ egyik legbrutálisabb chilijét is el kell ropogtatniuk, amit aztán csípős pálinkával kell majd leöblíteniük. ","shortLead":"A Délmagyar Chili Grand Prix szombati fordulóján a versenyzőknek egyre erősebb csípős paprikákat kell kóstolniuk...","id":"20181013_Szegeden_patakokban_fog_folyni_a_konny_es_az_izzadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6447552f-17a8-444d-abb6-2feeb2a80841","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Szegeden_patakokban_fog_folyni_a_konny_es_az_izzadsag","timestamp":"2018. október. 13. 10:18","title":"Szegeden patakokban fog folyni a könny és az izzadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60c02ce-affb-4f67-bee8-eb927172479c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Farkas Bertalan szerint korai még megmondani, pontosan mi okozta a Szojuz rakéta csütörtöki meghibásodását.","shortLead":"Farkas Bertalan szerint korai még megmondani, pontosan mi okozta a Szojuz rakéta csütörtöki meghibásodását.","id":"20181012_farkas_bertalan_szojuz_orosz_urhajo_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a60c02ce-affb-4f67-bee8-eb927172479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db284c68-afb9-40f2-97f4-639cb37331e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_farkas_bertalan_szojuz_orosz_urhajo_baleset","timestamp":"2018. október. 12. 20:35","title":"Az első magyar asztronauta, Farkas Bertalan is megszólalt az orosz űrhajó-balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretnék, hogy részt vegyen az előválasztáson.","shortLead":"Szeretnék, hogy részt vegyen az előválasztáson.","id":"20181012_Az_MSZP_udvozli_a_ringben_Puzser_Robertet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae93a1-7c17-4660-ab77-8e5b0f4c80aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Az_MSZP_udvozli_a_ringben_Puzser_Robertet","timestamp":"2018. október. 12. 11:15","title":"Az MSZP \"üdvözli a ringben\" Puzsér Róbertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9989f3fe-9943-4da5-8507-8c20031eba8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181013_Na_ugye_Mindenki_orulhet_hogy_a_21_szazadban_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9989f3fe-9943-4da5-8507-8c20031eba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1387eb47-3fc7-4e20-93ef-90f301c42a5f","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Na_ugye_Mindenki_orulhet_hogy_a_21_szazadban_el","timestamp":"2018. október. 13. 07:34","title":"Na, ugye! Mindenki örülhet, hogy a 21. században él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat olyan alacsony összeget kínál a lebontásra ítélt házak lakóinak, amitől a hajléktalanság veszélyzónájába kerülnének. ","shortLead":"Az önkormányzat olyan alacsony összeget kínál a lebontásra ítélt házak lakóinak, amitől a hajléktalanság...","id":"20181012_35_milliot_kinalnak_a_Hos_utcai_lakastulajdonosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9df0a72-daf8-424a-83c2-8e33d75b1934","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_35_milliot_kinalnak_a_Hos_utcai_lakastulajdonosoknak","timestamp":"2018. október. 12. 09:32","title":"3,5 milliót kínálnak a Hős utcai lakástulajdonosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]