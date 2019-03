Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Alaposan felbolydult Szombathely, miután az árulózással vádolt alpolgármester, Molnár Miklós a Fidesz helyett az ellenzékkel szavaz, és a konzervatív, jobboldali szervezettel önállóan indulva a választáson becélozza a kormánypárt szavazóit. Közben a választásra alakuló ellenzéki egység döcög: a DK vezetése Czeglédy Csaba jelöltsége mellett kardoskodik, emiatt az összefogásba készülődő Jobbik, az LMP és a Momentum is kiszállhat. Alaposan felbolydult Szombathely, miután az árulózással vádolt alpolgármester, Molnár Miklós a Fidesz helyett az ellenzékkel szavaz, és a konzervatív, jobboldali szervezettel önállóan indulva a választáson becélozza a kormánypárt szavazóit. Közben a választásra alakuló ellenzéki egység döcög: a DK vezetése Czeglédy Csaba jelöltsége mellett kardoskodik, emiatt az összefogásba készülődő Jobbik, az LMP és a Momentum is kiszállhat. Egy texasi férfi a háza alatt futó tévékábeleket akarta megigazítani, amikor a sötétben furcsa hangokra lett figyelmes. Akkor derült ki, hogy nincs egyedül. Tizenhárom évi folyamatos vezetés után a Google leszorította az Apple-t az élről a Boston Consulting Group leginnovatívabb cégeket rangsoroló listáján. A vállalat rögtön a harmadik helyre csúszott vissza, mivel az Amazon is megelőzte.

\r

","shortLead":"A TV2 Jóban rosszban című sorozatából ismert színész ezúttal az RTL-en tűnik fel.\r

\r

","id":"20190322_Meglepo_helyrol_erkezik_uj_szereplo_a_Baratok_koztbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b429bfe9-46a1-48c8-995a-e1851e3deb8a","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_Meglepo_helyrol_erkezik_uj_szereplo_a_Baratok_koztbe","timestamp":"2019. március. 22. 09:02","title":"Meglepő helyről érkezik új szereplő a Barátok köztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán, sokadjára az elmúlt napokban, ellenérzéseket váltva ki ezzel a republikánus politikusok körében is.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán...","id":"20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e93d4-031d-412d-af8c-93bd3ca618db","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","timestamp":"2019. március. 21. 09:38","title":"Trump megint beleszállt a már halott John McCainbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]