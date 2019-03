Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37bc1866-3503-410c-b7a1-10df1a7b5c36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brad Pitt Stohl András hangján szólal meg.","shortLead":"Brad Pitt Stohl András hangján szólal meg.","id":"20190326_Tarantino_uj_filmjenek_itt_a_szinkronos_elozetese_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bc1866-3503-410c-b7a1-10df1a7b5c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa19cf5b-1d6e-427c-a776-8981e61f7e6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Tarantino_uj_filmjenek_itt_a_szinkronos_elozetese_is","timestamp":"2019. március. 26. 08:07","title":"Tarantino új filmjének itt a szinkronos előzetese is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f9213-0a5e-4ef8-b0ed-aafe33ca1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalma Botond volt KDNP-s politikus családi okokra hivatkozott.\r

