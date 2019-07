Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84caf697-4d59-4386-ad24-e8491ffd4d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kukkolók elrontják a hangulatot.","shortLead":"A kukkolók elrontják a hangulatot.","id":"20190725_A_parizsi_nudistak_csak_bekeben_vetkoznenek_de_nem_hagyjak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84caf697-4d59-4386-ad24-e8491ffd4d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1339e2-1e13-4099-b84e-247eb18fff2f","keywords":null,"link":"/elet/20190725_A_parizsi_nudistak_csak_bekeben_vetkoznenek_de_nem_hagyjak_oket","timestamp":"2019. július. 25. 10:24","title":"A párizsi nudisták csak békében vetkőznének, de nem hagyják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Példát mutat a római közlekedési vállalat.","shortLead":"Példát mutat a római közlekedési vállalat.","id":"20190725_roma_metro_vonaljegy_muanyaghulladek_palack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c7eca-2d3d-4fa9-b8b1-68d1a626f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5690db-0495-4a05-8372-f0ff7b782541","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_roma_metro_vonaljegy_muanyaghulladek_palack","timestamp":"2019. július. 25. 08:34","title":"Jegyet adnak hulladékért a római metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő beizzította twitterét a Stop Soros uniós perének hírére.","id":"20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5388e05-33ab-497a-ace2-8d0c4930588e","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Deutsch_Tamas_szerint_az_Europai_Bizottsagon_erot_vett_a_kapuzarasi_panik","timestamp":"2019. július. 25. 14:16","title":"Deutsch Tamás szerint az Európai Bizottságon erőt vett a kapuzárási pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatalmasat hajrázott.\r

\r

","shortLead":"Hatalmasat hajrázott.\r

\r

","id":"20190725_Kapas_Boglarka_vilagbajnok_200_meter_pillangon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b865159f-a389-4fc8-ad4f-f5da535ee608","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Kapas_Boglarka_vilagbajnok_200_meter_pillangon","timestamp":"2019. július. 25. 13:14","title":"Kapás Boglárka világbajnok 200 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más különadókat sem kifogásol. Ha a jogerős ítéletek is így alakulnak, az azt jelenheti, hogy a kormánynak nem tetsző multikat mégiscsak le lehet vadászni.","shortLead":"Első fokon átment az uniós törvényszéken a reklámadó, amelynek fő célpontja az RTL Klub volt, és a főtanácsnok más...","id":"20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272f6f60-0520-45a5-9cbf-7818324ef8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Ujra_fellangolhat_a_multiellenes_harc","timestamp":"2019. július. 25. 14:20","title":"Újra fellángolhat a multiellenes harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy idő előtt a felhasználókhoz került Windows-frissítésből derült ki, hogy a Microsoft ismét átvariálja a Start menüt. Viszlát, élő csempék!","shortLead":"Egy idő előtt a felhasználókhoz került Windows-frissítésből derült ki, hogy a Microsoft ismét átvariálja a Start menüt...","id":"20190725_windows_10_frissites_uj_start_menu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145072ce-6807-4b27-8819-87ffbfb37a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24fe14c-0588-45a7-96e4-ac6c8432da48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_windows_10_frissites_uj_start_menu","timestamp":"2019. július. 25. 12:33","title":"A Microsoft véletlenül megmutatta, hogyan variálja át megint a Start menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és buszjáratot érint.\r

","shortLead":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395575ec-de9e-4828-aa55-7c568942fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. július. 26. 05:14","title":"Ma hatástalanítják a Városligetben talált világháborús bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) első repülési igazgatója, Chris Kraft mérnök, aki az amerikai-szovjet űrverseny és a holdra szállás idején állt a szervezet élén.","shortLead":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai...","id":"20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7700b-87b8-4d74-88e4-422b82459ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 24. 14:03","title":"95 éves korában meghalt a NASA első \"karmestere\", aki a holdra szállást is levezényelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]