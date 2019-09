Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccc022c-8701-4a5a-8824-723d16f757bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örökösöket felkavarta a rendezés formabontó megközelítése.","shortLead":"Az örökösöket felkavarta a rendezés formabontó megközelítése.","id":"20190907_Orakkal_a_bemutato_elott_tiltottak_le_a_Molnardarabot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccc022c-8701-4a5a-8824-723d16f757bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4b6011-e3a9-4a3e-ab3b-bdfa7885356b","keywords":null,"link":"/kultura/20190907_Orakkal_a_bemutato_elott_tiltottak_le_a_Molnardarabot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:35","title":"Órákkal a bemutató előtt tiltották le a Molnár-darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta el az új szerepét.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta...","id":"20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f9645c-cc74-4a95-9790-95d5befb1c07","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:55","title":"Tom Hanks: Van helye a cinizmusnak, de ne azzal indítsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31508549-9b4b-47d9-b625-f407357e2baf","c_author":"Bedő Iván","category":"elet","description":"Szegény munkásgyerekek taníttatására alapították száz éve az első Waldorf-iskolát, de ma már többnyire jómódú szülők csemetéi járnak az alternatív tanodákba. Nem ez az egyetlen ellentmondás, amely a világméretű iskolahálózatot kíséri.","shortLead":"Szegény munkásgyerekek taníttatására alapították száz éve az első Waldorf-iskolát, de ma már többnyire jómódú szülők...","id":"201936__szazeves_awaldorfiskola_legy_aki_vagy__tekintelytisztelet__a_fej_akez_es_asziv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31508549-9b4b-47d9-b625-f407357e2baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c28952-7fa7-4b95-b452-f9be9d4c7386","keywords":null,"link":"/elet/201936__szazeves_awaldorfiskola_legy_aki_vagy__tekintelytisztelet__a_fej_akez_es_asziv","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:00","title":"Miről lehet felismerni a waldorfosokat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a3617f-6e0d-4e0d-a714-9c7e319e21ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Györkös Péter szerint a becsületsértés határát súrolja a menekültválságról szóló ZDF-es dokumentumfilm.","shortLead":"Györkös Péter szerint a becsületsértés határát súrolja a menekültválságról szóló ZDF-es dokumentumfilm.","id":"20190908_menekultvalsag_Kiborult_az_orbanozos_nemet_film_miatt_a_berlini_magyar_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51a3617f-6e0d-4e0d-a714-9c7e319e21ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad76770b-c292-4bb0-ba7e-e9754bf4d99f","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_menekultvalsag_Kiborult_az_orbanozos_nemet_film_miatt_a_berlini_magyar_nagykovet","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:08","title":"Kiborult a berlini magyar nagykövet az orbánozós német film miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38d19a-271d-4734-aecb-402b7eb836ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés órái című filmről nemrég a berlini magyar nagykövet azt írta, az felér egy becsületsértéssel Orbán Viktorral szemben.","shortLead":"A döntés órái című filmről nemrég a berlini magyar nagykövet azt írta, az felér egy becsületsértéssel Orbán Viktorral...","id":"20190909_Mar_magyar_felirattal_is_megnezheto_az_Orban_es_Merkel_meccserol_szolo_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb38d19a-271d-4734-aecb-402b7eb836ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56ca566-78b2-4220-a276-e5e17b49f1f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Mar_magyar_felirattal_is_megnezheto_az_Orban_es_Merkel_meccserol_szolo_film","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:10","title":"Már magyarul is megnézhető az Orbán és Merkel meccséről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Joker a 767317 volt. ","shortLead":"A Joker a 767317 volt. ","id":"20190907_otos_lotto_36_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a2c207-aa33-44c2-9781-ecd6fe86cf4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_otos_lotto_36_het","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:36","title":"Ötös nem volt, de közel egymilliót 54-en nyertek az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55fbf47-934d-45c8-bcec-2dc4c15f2e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy ünneplés fogadta a szarv nélküli szarvasmarha – szarvatlanmarha – bemutatását. A neotehén génmódosítással jött létre, azzal a céllal, hogy a tej- és húsiparnak ne kelljen a csak gondot jelentő szarvakkal küzdeni.","shortLead":"Nagy ünneplés fogadta a szarv nélküli szarvasmarha – szarvatlanmarha – bemutatását. A neotehén génmódosítással jött...","id":"20190908_Kicsit_elszurtak_a_szarvatlan_marha_genjeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c55fbf47-934d-45c8-bcec-2dc4c15f2e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97afa251-b3bf-421a-9d37-29c7f342f31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Kicsit_elszurtak_a_szarvatlan_marha_genjeit","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:32","title":"Kicsit elszúrták a szarvatlan marha génjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig több olyan település van Magyarországon, ahol arzénnal szennyezett a csapvíz, ez derül ki a KSH ivóvíz-minőségről szóló friss jelentéséből. ","shortLead":"Még mindig több olyan település van Magyarországon, ahol arzénnal szennyezett a csapvíz, ez derül ki a KSH...","id":"20190907_Tobb_mint_szazezer_magyart_erint_meg_mindig_az_arzennal_szennyezett_a_csapviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4393cb05-307d-419d-a646-f433166f5e85","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Tobb_mint_szazezer_magyart_erint_meg_mindig_az_arzennal_szennyezett_a_csapviz","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:25","title":"Több mint százezer magyart érint még mindig az arzénnal szennyezett a csapvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]