[{"available":true,"c_guid":"951e2ddf-2ab6-4284-9b77-d6ff3597d18c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Háromféle eperlekvárja is készült idén. ","shortLead":"Háromféle eperlekvárja is készült idén. ","id":"20181016_Lovasi_Andras_bor_lekvar_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951e2ddf-2ab6-4284-9b77-d6ff3597d18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a091d4-a913-414a-96eb-103d6128dff6","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Lovasi_Andras_bor_lekvar_zene","timestamp":"2018. október. 16. 10:37","title":"Lovasi András nem csak zenél, újabban lekvárt is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","shortLead":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","id":"20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b0f73-25ea-4695-8621-8294b1d1fde7","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","timestamp":"2018. október. 16. 08:38","title":"Egy hét éve eltűnt fiatal férfi maradványai lehettek a Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448f36d2-3cb8-4b20-91ac-e8eea8f6c63c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Project Rush néven futó szoftverről már júniusban tudni lehetett, hogy az idei évben bemutatják, most pedig végre megláthatta a közönség is, mit gyúrt össze az Adobe a népszerű professzionális programjaiból.","shortLead":"A Project Rush néven futó szoftverről már júniusban tudni lehetett, hogy az idei évben bemutatják, most pedig végre...","id":"20181016_adobe_premier_rush_cc_videoszerkesztes_project_rush","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=448f36d2-3cb8-4b20-91ac-e8eea8f6c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830e8d7f-91d4-4614-a957-795ab920f97c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_adobe_premier_rush_cc_videoszerkesztes_project_rush","timestamp":"2018. október. 16. 19:03","title":"A Photoshop megálmodója előállt egy új programmal, itt az új minden egyben videószerkesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányközeli lap szerint egy 15 fős szaúdi osztag, köztük egy igazságügyi orvosszakértő végzett a férfival.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint egy 15 fős szaúdi osztag, köztük egy igazságügyi orvosszakértő végzett a férfival.","id":"20181017_Torok_lap_Megkinoztak_es_lefejeztek_a_szaudi_ujsagirot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6a72c8-4ce7-4979-a556-9e522c4bd048","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Torok_lap_Megkinoztak_es_lefejeztek_a_szaudi_ujsagirot","timestamp":"2018. október. 17. 11:31","title":"Török lap: Megkínozták és lefejezték a szaúdi újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0985f7eb-27bb-4a29-8397-1c5e724c3a0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HydraLight külsőre olyan, mint bármelyik elemlámpa, ám ha jobban szemügyre vesszük, rögtön kiderül: elemeknek vagy klasszikus akkumulátornak még csak helyet sem szorítottak az eszközben, az ugyanis egy folyadékkal hajtott üzemanyagcellával működik. A folyadék pedig lehet víz, üdítő vagy akár vizelet is.","shortLead":"A HydraLight külsőre olyan, mint bármelyik elemlámpa, ám ha jobban szemügyre vesszük, rögtön kiderül: elemeknek vagy...","id":"20181017_hydralight_elem_nelkuli_zseblampa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0985f7eb-27bb-4a29-8397-1c5e724c3a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd33a5-949d-417b-bf80-1c3110b06122","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_hydralight_elem_nelkuli_zseblampa","timestamp":"2018. október. 17. 11:03","title":"Se elem, se áram: ezt a zseblámpát elég vízbe mártani, és akár 100 óráig használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik, ha nem a legjobb programja, mobilverziót is készítenek hozzá. ","shortLead":"A hét, de talán a hónap híre a Winamp mögötti cég hétfői bejelentése: 2019-ben nem csak visszatér a ‘90-es évek egyik...","id":"20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ce20b4-4421-4c44-bce5-c5cbe7dbf753","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_winamp_zenelejatszo_aol_radionomy_zenehallgatas_szamitogepen_bongeszoben_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2018. október. 16. 09:36","title":"Visszatér a Winamp, a valaha készült egyik legjobb zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb63798f-6f34-4fa6-a3d6-3289135e3838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen egy őszinte videó következne, amiben elismeri hibáját a motoros. Ennél már csak az lenne jobb, ha nem közúton versenyezne.","shortLead":"Tulajdonképpen egy őszinte videó következne, amiben elismeri hibáját a motoros. Ennél már csak az lenne jobb, ha nem...","id":"20181016_motoros_video_honda_lamborghini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb63798f-6f34-4fa6-a3d6-3289135e3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd77d4-a91a-455a-8edb-ab06214d93ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_motoros_video_honda_lamborghini","timestamp":"2018. október. 16. 18:52","title":"Egy Lamborghinivel kergetőzik a motoros, és ahogyan lenni szokott, jön az a bizonyos hiba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be a sokak által kihasznált kiskaput. ","shortLead":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be...","id":"20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519ec22-5b81-45d2-9d64-0a84e1d14adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 15. 18:41","title":"Japánban 5 év börtönnel \"jutalmaznák\" azt, aki kalózoldalakkal seftel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]