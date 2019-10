Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34ae9417-1d7e-40fa-aa1f-21320cb84eca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végzetes hatása van a pálinkaszakmára a feketekereskedelemnek – fogalmaz friss közleményében a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT). A szervezet emlékeztetett, hogy csak idén közel tízezer liter gyümölcspárlatot és további nyolcezer liter, erre a célra elkészített cefrét foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).","shortLead":"Végzetes hatása van a pálinkaszakmára a feketekereskedelemnek – fogalmaz friss közleményében a Pálinka Nemzeti Tanács...","id":"20191016_palinka_nemzeti_tanacs_feketekereskedelem_gyumolcsparlat_cefre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ae9417-1d7e-40fa-aa1f-21320cb84eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d1a44-a7e5-421c-824b-933c440e1127","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_palinka_nemzeti_tanacs_feketekereskedelem_gyumolcsparlat_cefre","timestamp":"2019. október. 16. 12:24","title":"Kivéreztetik a hivatalos pálinkafőzdéket a feketézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről hálózná be internettel a Földet.","shortLead":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről...","id":"20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c90a144-7322-4a8e-9cbb-68409fbe9bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","timestamp":"2019. október. 18. 10:03","title":"Újabb 30 000 internetszóró műholdat telepítene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","shortLead":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","id":"20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9324f-03d9-4eec-be4d-9a10edcb1e87","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","timestamp":"2019. október. 17. 16:02","title":"Pillanatokkal az ütközés előtt szedte ki a sofőrt a volán mögül egy rendőr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","shortLead":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","id":"20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78d6159-3dc0-4be2-90ed-9ccca2518a1f","keywords":null,"link":"/sport/20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","timestamp":"2019. október. 17. 06:22","title":"Belehalt agysérülésébe egy amerikai bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddedcd4-97d6-457a-b9cd-1f82d6f6c02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelen állás szerint a 2020-as év is a kamerás újdonságokról szól majd az okostelefonoknál, ezúttal azonban a szelfikamera lesz majd a fókuszban.","shortLead":"A jelen állás szerint a 2020-as év is a kamerás újdonságokról szól majd az okostelefonoknál, ezúttal azonban...","id":"20191017_samsung_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ddedcd4-97d6-457a-b9cd-1f82d6f6c02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f7fd86-547a-4897-a554-43a1143b3b78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_samsung_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2019. október. 17. 18:03","title":"A Samsung is bepréselte a képernyőbe a kamerát, indulhat a gyártásba az első ilyen telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Álruhás testőrök óvják az Európa Tanács emberét, aki az újságírónő meggyilkolása ügyében nyomoz Máltán – ezt állítja legalábbis a nemzetközi vizsgálócsoport vezetője.","shortLead":"Álruhás testőrök óvják az Európa Tanács emberét, aki az újságírónő meggyilkolása ügyében nyomoz Máltán – ezt állítja...","id":"20191017_Meg_mindig_rejtely_ovezi_a_maltai_ujsagiro_meggyilkolasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2775cc78-5138-46e8-a50e-e5f4ea6514b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Meg_mindig_rejtely_ovezi_a_maltai_ujsagiro_meggyilkolasat","timestamp":"2019. október. 17. 13:05","title":"Még mindig rejtély övezi a máltai újságíró meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e718c0d3-4ec9-4d16-80f1-0dcb24ffb430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Maine-i Egyetem kutatóinak hála a jövőben a hajók gyártása is gyorsabb és környezetkímélőbb lehet.","shortLead":"Az amerikai Maine-i Egyetem kutatóinak hála a jövőben a hajók gyártása is gyorsabb és környezetkímélőbb lehet.","id":"20191017_3d_nyomtatas_3d_nyomtato_3dirigo_mainei_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e718c0d3-4ec9-4d16-80f1-0dcb24ffb430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b545aad-6368-4859-ad11-bed3d3270af7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_3d_nyomtatas_3d_nyomtato_3dirigo_mainei_egyetem","timestamp":"2019. október. 17. 09:03","title":"Kinyomtattak egy komplett hajót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","shortLead":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","id":"20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a4f734-3fcd-4f61-9ae6-1ab0c95c49ea","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 18. 05:10","title":"Marad az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]