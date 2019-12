Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti, a biztonsági rést kihasználó támadások nyomaira is bukkantak. A kiberbiztonsági cég először a Microsoftnak szólt találatáról, a redmondiak pedig elkészítették a hibajavítást – érdemes mielőbb telepíteni.","shortLead":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti...","id":"20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea1854-cdeb-44e8-8868-84ad606f40a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","timestamp":"2019. december. 11. 13:03","title":"Telepítse már most a gépére ezt a Windows-frissítést, komoly rést töm be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e46dccc-8dba-400c-8089-6fed95e7e77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákossal együtt érkeztek a minisztériumba, hogy a Nemzeti alaptantervről egyeztessenek. Sokat kellett várniuk, de bejutottak.","shortLead":"Hadházy Ákossal együtt érkeztek a minisztériumba, hogy a Nemzeti alaptantervről egyeztessenek. Sokat kellett várniuk...","id":"20191210_szel_bernadett_hadhazy_akos_emmi_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e46dccc-8dba-400c-8089-6fed95e7e77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bcbfd9-4bd6-4bc5-881d-c83f79d8e975","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_szel_bernadett_hadhazy_akos_emmi_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2019. december. 10. 10:50","title":"Szél Bernadettéket nem engedték be az Emmi államtitkárához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz szavazataival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási rendszert és létrehozták a Nemzeti Kulturális Tanácsot, továbbá kultúrstratégiai intézményeket jelöltek ki. Innentől sokkal nehezebb lesz a színházaknak, éleződik a kultúrharc. A kormány gyámság alá helyezte az önkormányzati fenntartású színházakat.","shortLead":"A Fidesz szavazataival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi...","id":"20191211_Atnyomta_a_Fidesz_a_szinhaztorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0948af-2a2a-4b70-abf6-ef2f1de80ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Atnyomta_a_Fidesz_a_szinhaztorvenyt","timestamp":"2019. december. 11. 11:29","title":"Átnyomta a Fidesz a színháztörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon erős szélre, keletebbre viszont esőre kell számítani.","shortLead":"A Dunántúlon erős szélre, keletebbre viszont esőre kell számítani.","id":"20191210_Viharos_szelet_hoz_a_kedd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7462d8-5593-482c-b153-5d225026706d","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Viharos_szelet_hoz_a_kedd","timestamp":"2019. december. 10. 06:50","title":"Viharos szelet hoz a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe93ddc4-fad5-4c49-8f83-c3f0907aa1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két funkció, az ördögűzés és a csodatétel biztosan megtalálhatók lesznek a már készülő Jézus-szimulátorban.","shortLead":"Két funkció, az ördögűzés és a csodatétel biztosan megtalálhatók lesznek a már készülő Jézus-szimulátorban.","id":"20191211_jezus_krisztus_szimulator_ordoguzes_csodatetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe93ddc4-fad5-4c49-8f83-c3f0907aa1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3eeb0-e9ad-4deb-930e-efd5f81f6856","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_jezus_krisztus_szimulator_ordoguzes_csodatetel","timestamp":"2019. december. 11. 11:33","title":"Nem vicc, jön a videojáték, amelyben Jézus Krisztusként tehetünk csodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ellenőrzések és a próbavásárlások során is az ügyek harmadában talált problémákat a fogyasztóvédelem. A megvizsgált fényfüzérek közt alig akadt, amelyik biztonságos volt. ","shortLead":"Az ellenőrzések és a próbavásárlások során is az ügyek harmadában talált problémákat a fogyasztóvédelem. A megvizsgált...","id":"20191210_64_fele_karacsonyi_fenyfuzert_vizsgaltak_a_hatosagok_csak_8_volt_biztonsagos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80686220-2cf9-4efe-8f0f-674591cdcbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_64_fele_karacsonyi_fenyfuzert_vizsgaltak_a_hatosagok_csak_8_volt_biztonsagos","timestamp":"2019. december. 10. 17:17","title":"64 féle karácsonyi fényfüzért vizsgáltak a hatóságok, csak 8 volt biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gránitszilárdságú.","shortLead":"Gránitszilárdságú.","id":"20191210_Nyolcadik_alkalommal_modositottak_az_Alaptorvenyt_de_most_az_ellenzek_kerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e757fd25-d8a2-4f34-aaf2-276634d72c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nyolcadik_alkalommal_modositottak_az_Alaptorvenyt_de_most_az_ellenzek_kerte","timestamp":"2019. december. 10. 12:19","title":"Nyolcadik alkalommal módosították az Alaptörvényt, de most az ellenzék kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinchez közeli, állami megrendelésekkel kitömött 4iG bejelentette, hogy mégsem veszi meg a nála jóval nagyobb T-Systemset, de vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.","shortLead":"A Mészáros Lőrinchez közeli, állami megrendelésekkel kitömött 4iG bejelentette, hogy mégsem veszi meg a nála jóval...","id":"20191210_Kutba_esett_az_ev_uzlete_a_magyar_informatikai_piacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cf37b9-d8c6-4dd8-b19e-9031a809bc86","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_Kutba_esett_az_ev_uzlete_a_magyar_informatikai_piacon","timestamp":"2019. december. 10. 17:41","title":"Kútba esett az év üzlete: mégsem veszi meg a 4iG a T-Systemset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]