Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa szerint Orbán totális diktatúrát álmodott meg.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa szerint Orbán totális diktatúrát álmodott meg.","id":"20191209_Szabo_Timea_Van_meg_nehany_szazezer_ember_akik_nem_Nemeth_Szilard_megzenesitett_pacalreceptjeit_akarjak_hallgatni_a_szinhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b91c81-537b-4a8a-aa37-eb6abd5e7674","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szabo_Timea_Van_meg_nehany_szazezer_ember_akik_nem_Nemeth_Szilard_megzenesitett_pacalreceptjeit_akarjak_hallgatni_a_szinhazban","timestamp":"2019. december. 09. 11:22","title":"Szabó Tímea: Vannak még, akik nem Németh Szilárd pacalreceptjeit akarják hallgatni a színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerület polgármestere szerint soha nem járt drogos szexpartikon, és a prostituáltakhoz sem volt köze. ","shortLead":"A II. kerület polgármestere szerint soha nem járt drogos szexpartikon, és a prostituáltakhoz sem volt köze. ","id":"20191210_Orsi_Gergely_drogteszt_zsarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d31ceae-fa98-41ef-90f7-105e5672231c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Orsi_Gergely_drogteszt_zsarolas","timestamp":"2019. december. 10. 09:14","title":"Őrsi Gergely mindent tagad, és ha kell, a drogtesztet is vállalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult matekegyenleteket. Az app el is magyarázza, mit és hogyan kell csinálni.","shortLead":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult...","id":"20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a4f52b-36d7-47d7-a74c-ff4d3fa49cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 09. 16:03","title":"Itt az alkalmazás, amellyel a bonyolultabb matekfeladatok is megoldhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8150ec98-661a-4ee5-8f9e-106bba0a41e3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Végigkövethetjük a Recirquel újcirkusztársulat tagjait az utolsó próbákon, és átélhetjük a nagy előadás előtti feszült pillanatokat. Mi ez a cirkusz? – befejező rész. ","shortLead":"Végigkövethetjük a Recirquel újcirkusztársulat tagjait az utolsó próbákon, és átélhetjük a nagy előadás előtti feszült...","id":"20191210_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8150ec98-661a-4ee5-8f9e-106bba0a41e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcde8e4-eee3-47ec-b3ae-a5fcab81fd8f","keywords":null,"link":"/360/20191210_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Negyedik_resz","timestamp":"2019. december. 10. 19:00","title":"Doku360: \"Olyat szeretnék mutatni, amiről az emberek nem hitték, hogy lehetséges\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60d9c-4945-443a-b1f6-72df285aac76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","shortLead":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","id":"20191210_Eddig_osszesen_72_millio_forintra_buntettek_a_parlamenti_kepviseloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a60d9c-4945-443a-b1f6-72df285aac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63238820-7644-436c-87a2-0010f1510265","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Eddig_osszesen_72_millio_forintra_buntettek_a_parlamenti_kepviseloket","timestamp":"2019. december. 10. 07:45","title":"Eddig összesen 72 millió forintra büntették a parlamenti képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is bővítették a fertőzöttnek minősített területeket.","shortLead":"Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is bővítették a fertőzöttnek minősített területeket.","id":"20191210_afrikai_sertespestis_vaddisznotetem_bekes_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c04b44-766c-419b-8f09-d0fe35aac714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_afrikai_sertespestis_vaddisznotetem_bekes_megye","timestamp":"2019. december. 10. 14:59","title":"Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznótetemet találtak Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti szándék ellenére mégsem sújtja majd óriási bírság azokat, akikről egy munkaügyi ellenőrzéskor kiderül, hogy színlelt szerződéssel foglalkoztatnak.","shortLead":"Az eredeti szándék ellenére mégsem sújtja majd óriási bírság azokat, akikről egy munkaügyi ellenőrzéskor kiderül...","id":"20191209_Megusszak_a_gigabirsagot_a_szinlelt_szerzodessel_foglalkoztatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6f1777-b616-4142-8950-325aa70b8a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Megusszak_a_gigabirsagot_a_szinlelt_szerzodessel_foglalkoztatok","timestamp":"2019. december. 09. 16:44","title":"Megússzák a gigabírságot a színlelt szerződéssel foglalkoztatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie Fredriksson énekesnőtől. Vége a Roxette-nek, a nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres svéd popduójának. ","shortLead":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie...","id":"20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f56c-2e3d-44ce-9b66-34ed1810fdc2","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","timestamp":"2019. december. 10. 14:05","title":"A Roxette nemcsak a rendszerváltásba robbant be, hanem a szívünkbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]