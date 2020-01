Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetőfeljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szakrendelő ügyében – áll a hivatal közleményében.","shortLead":"Büntetőfeljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szakrendelő ügyében – áll a hivatal közleményében.","id":"20200121_feljelentes_fovarosi_kormanyhivatal_budaors_szemmutet_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06387a66-dee1-477f-bd78-da180fe4a056","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_feljelentes_fovarosi_kormanyhivatal_budaors_szemmutet_fertozes","timestamp":"2020. január. 21. 08:47","title":"Feljelentést tett a fővárosi kormányhivatal a fertőzéssel végződött budaörsi szemműtétek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem válaszolt érdemben Matolcsy György arra az ellenzéki képviselői kérdésre, hogy miért vette meg a Magyar Nemzeti Bank kétszer is ugyanazt az épületet a Budai Várban. részletekről az RTL Klub híradója is beszámolt.","shortLead":"Nem válaszolt érdemben Matolcsy György arra az ellenzéki képviselői kérdésre, hogy miért vette meg a Magyar Nemzeti...","id":"20200119_Ketszer_vette_meg_a_Magyar_Nemzeti_Bank_ugyanazt_az_epuletet_a_Budai_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73137-d013-4a24-8573-68aa30df741e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200119_Ketszer_vette_meg_a_Magyar_Nemzeti_Bank_ugyanazt_az_epuletet_a_Budai_Varban","timestamp":"2020. január. 19. 20:03","title":"Kétszer vette meg a Magyar Nemzeti Bank ugyanazt az épületet a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok is kijuthatnak a környezetbe. Ráadásul, ha túl gyakran kell cserélni a napelemet, akkor a megtérülés sem egészen úgy alakul, ahogy a technológia alapvetően ígéri.","shortLead":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok...","id":"20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50539cd5-9e25-456b-8a83-72275d6692aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","timestamp":"2020. január. 19. 18:33","title":"Nagy akció után jön a még nagyobb bukás – ezért ne merjen túl olcsó napelemet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","shortLead":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","id":"20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904b9e0-4016-4e12-997e-ac7f9c5d29c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","timestamp":"2020. január. 20. 05:43","title":"Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy appot készítettek, amellyel a szavazók megoszthatták érvénytelen voksaikat, melyeket a 2016-os kvótareferendum során adtak (volna) le. A magyar állam már 2018-ban is veszített az ügyben.","shortLead":"Egy appot készítettek, amellyel a szavazók megoszthatták érvénytelen voksaikat, melyeket a 2016-os kvótareferendum...","id":"20200120_Jogeros_a_Ketfarku_gyozelme_Strasbourg_nekik_adott_igazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea78dac9-5dac-484b-8147-4a19fb57f200","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Jogeros_a_Ketfarku_gyozelme_Strasbourg_nekik_adott_igazat","timestamp":"2020. január. 20. 19:35","title":"Jogerős a Kétfarkú győzelme, Strasbourg nekik adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy oligarcha, aki nyögi a túl sok megrendelést, a munkaerőhiányt és a lopásokat.","shortLead":"Egy oligarcha, aki nyögi a túl sok megrendelést, a munkaerőhiányt és a lopásokat.","id":"202003_clh_hutes_es_klimatechnika_oligarcha_is_nyogi_amunkaerohianyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069290a-66d1-45c6-a160-60d00bf150b5","keywords":null,"link":"/360/202003_clh_hutes_es_klimatechnika_oligarcha_is_nyogi_amunkaerohianyt","timestamp":"2020. január. 21. 10:00","title":"Milliárdos veszteséget hozott össze Mészáros Lőrincék egyik volt cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c568d0cd-fffc-42b7-a916-f9cd64b29260","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kapitány-Fövény Máté addiktológus új, Ezerarcú függőség című könyvében külön fejezetet szentel a kötődésnek. Ebből választottunk egy részletet közelgő szalonestje előtt.","shortLead":"Kapitány-Fövény Máté addiktológus új, Ezerarcú függőség című könyvében külön fejezetet szentel a kötődésnek. Ebből...","id":"20200119_A_szenvedelybetegseg_egyik_fontos_okarol_ritkan_esik_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c568d0cd-fffc-42b7-a916-f9cd64b29260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf1bc5c-0399-4e3c-80d9-41d4f29fbbe7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200119_A_szenvedelybetegseg_egyik_fontos_okarol_ritkan_esik_szo","timestamp":"2020. január. 19. 20:15","title":"A szenvedélybetegség egyik fontos okáról ritkán esik szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c934a11-7ef5-4374-88bf-11398ba6095e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A formátum több európai országban is nagy sikert ért el. ","shortLead":"A formátum több európai országban is nagy sikert ért el. ","id":"20200120_A_vartnal_hamarabb_indulhat_az_RTL_nagy_dobasa_az_Alarcos_enekes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c934a11-7ef5-4374-88bf-11398ba6095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58eaaf1-f41b-4beb-9f74-8bff6a08c5c7","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_A_vartnal_hamarabb_indulhat_az_RTL_nagy_dobasa_az_Alarcos_enekes","timestamp":"2020. január. 20. 15:05","title":"A vártnál korábban indulhat az RTL nagy dobása, az Álarcos énekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]