[{"available":true,"c_guid":"3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wizz Air figyelmeztette az Izraelbe tartó utasokat.","shortLead":"A Wizz Air figyelmeztette az Izraelbe tartó utasokat.","id":"20200203_Az_izraeliek_visszaforditjak_a_repuloteren_azokat_akik_az_elmult_ket_hetben_Kinaban_jartak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056b6536-656a-45cb-88d9-2cad1bcd03c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Az_izraeliek_visszaforditjak_a_repuloteren_azokat_akik_az_elmult_ket_hetben_Kinaban_jartak","timestamp":"2020. február. 03. 18:57","title":"Az izraeliek visszafordítják a repülőtéren azokat, akik az elmúlt két hétben Kínában jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcf73-a571-459f-b762-a929c459d3d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","timestamp":"2020. február. 03. 11:37","title":"Villámlással, jégesővel és erős széllel érkezik kedden a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban az Európai Gazdasági Térséghez tartozzon a légitársaság.","shortLead":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban...","id":"20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b380dec-14a8-4102-933c-723d67441759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","timestamp":"2020. február. 04. 12:42","title":"Több millió Wizz Air-részvényt kellett eladni a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Évekig az Ázsiába irányuló export bővítése állt a keleti nyitás középpontjában. Az exportnövelés nem sikerült, most már a Magyarországra érkező ázsiai beruházások bizonyítják a keleti nyitás sikerét. Ezekhez azonban kellenek az alacsony fizetések, az alacsony nyereségadó és a sok milliárd forint állami támogatás.","shortLead":"Évekig az Ázsiába irányuló export bővítése állt a keleti nyitás középpontjában. Az exportnövelés nem sikerült, most már...","id":"20200203_A_kormany_ujradefinialta_a_keleti_nyitast_igy_mar_sikeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd242d3-e5c7-4396-a304-08e6591dc121","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_kormany_ujradefinialta_a_keleti_nyitast_igy_mar_sikeres","timestamp":"2020. február. 03. 16:37","title":"A kormány újradefiniálta a keleti nyitást, így hirtelen sikeres lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antenna Hungária február 4-én frekvenciacseréket hajt végre mind a 91 digitális földfelszíni televíziós telephelyén. A műsorszóró közlése szerint emiatt kedden reggeltől estig teljes, minden televíziós csatornát és telephelyet érintő leállás várható a digitális földfelszíni televíziós sugárzásban.","shortLead":"Az Antenna Hungária február 4-én frekvenciacseréket hajt végre mind a 91 digitális földfelszíni televíziós telephelyén...","id":"20200203_antenna_hungaria_orszagos_uzemszunet_mindig_tv_nincs_adas_frekvenciacsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152fe71-9f39-4930-a4cd-48ebd898b953","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_antenna_hungaria_orszagos_uzemszunet_mindig_tv_nincs_adas_frekvenciacsere","timestamp":"2020. február. 03. 08:03","title":"Nem lesz tévé: kedden országos üzemszünet lesz az ingyenes csatornáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság gyakorlatában általánossá válik, hogy a GDPR-ra hivatkozva tartanak vissza magánszemélyekre vonatkozó adatokat. A hvg.hu pillanatnyilag az Országgyűlés Hivatalával áll hadban, mert meg szeretnénk tudni, hogy a pártfrakcióknak ki ad sok tíz- és százmillióért tanácsokat. ","shortLead":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság...","id":"20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeee3a-04a0-4dea-9429-c4eeacb4b13e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","timestamp":"2020. február. 03. 15:00","title":"Pártnak dolgozni nem ciki, csak az, ha kiderül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután négy órára sikerült elvinni a balesetet szenvedett motorvonatot az állomásról.","shortLead":"Délután négy órára sikerült elvinni a balesetet szenvedett motorvonatot az állomásról.","id":"20200204_Elvontattak_a_kisiklott_vonatot_Rakosrendezonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8cf5742-f0f0-453c-8921-8ea008c0f27c","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Elvontattak_a_kisiklott_vonatot_Rakosrendezonel","timestamp":"2020. február. 04. 18:04","title":"Elvontatták a kisiklott vonatot Rákosrendezőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb 106 településen vezette be mobil telekommunikációs csomagját a Digi. Így már közel félezer helyen működik a néhány hónapja létező szolgáltatás.","shortLead":"Újabb 106 településen vezette be mobil telekommunikációs csomagját a Digi. Így már közel félezer helyen működik...","id":"20200203_digimobil_lefedettseg_hol_erheto_el_telepules_mobilhalozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703daae9-1200-4718-992d-a63395fdd457","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_digimobil_lefedettseg_hol_erheto_el_telepules_mobilhalozat","timestamp":"2020. február. 03. 08:33","title":"Újabb 106 településen kapcsolták be a DIGIMobilt, a Digi mobilhálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]