Már egyeztet a fővárossal az MTÜ, ami ezen kívül az Airbnb-t is szabályozná.

Szállodahajókat fogadó állomássá alakítaná a budapesti Szabadság híd és Petőfi híd között álló Bálnát a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) – jelentette be Guller Zoltán vezérigazgató az MTÜ podcastjában. Guller szerint az épület hasonló funkciókat tölt majd be, mint egy repülőtér. A szállodahajók oda érkeznek és onnan indulnak majd tovább, de az épületben állandó kiállítás, konferenciaterem, étterem és turisztikai információs központ is helyet kaphat.

Lassan a közbeszerzést is kiírják a vezérigazgató szerint, a fővárossal is egyeztetnek már.

Guller arról is beszélt, hogy turisták százezreit hordják évente Budapestre a szállodahajók, csak amerikai utasból félmilliót számoltak tavaly. A koronavírus-járvány nyomán visszaesett az ágazat, ez ad most időt arra a változtatásra, aminek a Bálna átalakítása is része.

A rövid távú lakáskiadás – ezen belül, kifejezetten az Airbnb – szabályozását is belengette Guller. Az MTÜ-nek most a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége hívta fel a figyelmét arra, hogy az ágazat szabályozásra szorul, és ezt a koronavírus-helyzet miatt a vezérigazgató is indokoltnak látja. Arról viszont nem árult el semmit, hogy mit és milyen eszközzel szeretnének elérni.

A fővárosi közgyűlés tavaly márciusban, még Tarlós István főpolgármestersége alatt hagyta jóvá, hogy az önkormányzat eladja a Bálna épületét a magyar államnak. A kormány egy rendeletmódosítással 2019 nyarán adta az MTÜ vagyonkezelésébe a komplexumot. A Bálna eladása is egyike azoknak a korrupciógyanús ügyeknek, amik kivizsgálására vizsgálóbizottság alakul.