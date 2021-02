Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","shortLead":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","id":"20210209_impeachment_trump_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0c78c6-6a55-4ba6-991a-1f6b0b1f9798","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_impeachment_trump_targyalas","timestamp":"2021. február. 09. 20:12","title":"Megkezdődött Trump második alkotmányos felelősségre vonási tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba651e99-cc82-4fbd-b473-33ed451a0f3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cseh édesanya 500 koronás büntetés kapott, a rendőrök duplaannyit fizettek az élelmiszerekért.\r

","shortLead":"A cseh édesanya 500 koronás büntetés kapott, a rendőrök duplaannyit fizettek az élelmiszerekért.\r

","id":"20210209_Csehorszag_bolti_tolvaj_tapszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba651e99-cc82-4fbd-b473-33ed451a0f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810d626d-2c98-4cbf-85e3-26458131e777","keywords":null,"link":"/elet/20210209_Csehorszag_bolti_tolvaj_tapszer","timestamp":"2021. február. 09. 04:55","title":"Tápszerlopáson ért nőnek vásárolt be három cseh rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","shortLead":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","id":"20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e051d5-f832-480e-9317-8c2fbee86052","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 09. 07:38","title":"A magyar kajakosok egyetlen oltás után repültek Dél-Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655d4575-17f8-4592-8c89-02b3cc2b7dc8","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nyilvánosság imádta Verdit, ő viszont gyűlölte a nyilvánosságot. Mindent elkövetett, hogy a nagyvilág ne tudjon róla semmit. A nagyvilág viszont mindent tudni akart a 120 éve elhunyt maestróról.","shortLead":"A nyilvánosság imádta Verdit, ő viszont gyűlölte a nyilvánosságot. Mindent elkövetett, hogy a nagyvilág ne tudjon róla...","id":"202105__giuseppe_verdi__kiravaszkodott_temetes__nagyopera__szerencses_agonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=655d4575-17f8-4592-8c89-02b3cc2b7dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff829713-d4a4-4d40-b6f9-46a4435badc8","keywords":null,"link":"/360/202105__giuseppe_verdi__kiravaszkodott_temetes__nagyopera__szerencses_agonia","timestamp":"2021. február. 09. 17:00","title":"A népszerűség és a hatalom felülírta Verdi puritán végrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tervezet szerint mindössze 5 milliárd forint uniós támogatást kapna a főváros, annak is a 80 százaléka kormányzati projektekre menne.","shortLead":"Egy tervezet szerint mindössze 5 milliárd forint uniós támogatást kapna a főváros, annak is a 80 százaléka kormányzati...","id":"20210209_A_kormany_csak_uniospenzmorzsakat_enged_Budapestre_foleg_a_sajat_projektjeire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377050b0-359a-4d02-9318-dc16d2512a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_A_kormany_csak_uniospenzmorzsakat_enged_Budapestre_foleg_a_sajat_projektjeire","timestamp":"2021. február. 09. 11:17","title":"A kormány csak unióspénz-morzsákat enged Budapestre, azokat is főleg a saját projektjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy arra sokan számítottak, valahogy a fideszes önkormányzatoknak jóval több egyedi támogatást adott a kormány, mint az ellenzéki és független vezetésűeknek.","shortLead":"Ahogy arra sokan számítottak, valahogy a fideszes önkormányzatoknak jóval több egyedi támogatást adott a kormány, mint...","id":"20210209_Megvan_2020_egyenlege_a_kormany_fideszes_onkormanyzatok_zsebet_tomkodte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62a16a4-b661-43ce-993b-f60624b9dd11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Megvan_2020_egyenlege_a_kormany_fideszes_onkormanyzatok_zsebet_tomkodte","timestamp":"2021. február. 09. 12:27","title":"Megvan 2020 egyenlege: a kormány a fideszes önkormányzatok zsebét tömködte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7166c-be26-4d71-a4f6-ea099d729a2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 74 esztendős színész egy Rapid Blue fényezésű, nyitható tetejű Chevy boldog tulajdonosa lett.","shortLead":"A 74 esztendős színész egy Rapid Blue fényezésű, nyitható tetejű Chevy boldog tulajdonosa lett.","id":"20210209_sylvester_stallone_atvette_uj_corvette_sportkocsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7166c-be26-4d71-a4f6-ea099d729a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a7ae0c-76ea-4387-8114-bd060d9d1dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_sylvester_stallone_atvette_uj_corvette_sportkocsijat","timestamp":"2021. február. 09. 07:59","title":"Sylvester Stallone átvette új Corvette sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeb4744-8939-49fd-ae91-ccaa174f7e6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jó erőben lévő gázolajos luxusautó meggyőzően teljesít a sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszon.","shortLead":"A jó erőben lévő gázolajos luxusautó meggyőzően teljesít a sebességkorlátozás nélküli autópálya-szakaszon.","id":"20210210_igy_szaguld_egy_regi_dizel_mercedes_sosztaly_az_autobahnon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aeb4744-8939-49fd-ae91-ccaa174f7e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5d3a4f-2fe2-469a-905e-a5f3df11d9d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_igy_szaguld_egy_regi_dizel_mercedes_sosztaly_az_autobahnon__video","timestamp":"2021. február. 10. 06:41","title":"Így száguld egy régi dízel Mercedes S-osztály az Autobahnon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]