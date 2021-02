Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a nem létszükségleti cikkeket árusító boltokat és az iskolákat március végéig.","shortLead":"Bezárják a nem létszükségleti cikkeket árusító boltokat és az iskolákat március végéig.","id":"20210209_Athen_karanten_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0db6be-812d-477c-ba2f-9d2248689023","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Athen_karanten_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 20:38","title":"Athén térségét teljes karantén alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fac3c7-481f-4bad-b5e0-8492ec702cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20210208_Egyuttmukodo_partnert_keres_a_HVG_Kiado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4fac3c7-481f-4bad-b5e0-8492ec702cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dc5f2b-a928-4324-bfc0-ed8b37d4e532","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_Egyuttmukodo_partnert_keres_a_HVG_Kiado","timestamp":"2021. február. 08. 14:10","title":"Együttműködő partnert keres a HVG Kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína a nyilvános megszégyenítéstől sem riad vissza, ha a bolygó sorsáról van szó.","shortLead":"Kína a nyilvános megszégyenítéstől sem riad vissza, ha a bolygó sorsáról van szó.","id":"20210208_kina_szegyenfal_kornyezetszennyezes_klimavedelem_vallalatok_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687d9a5d-b54f-4151-9451-49221678a199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_kina_szegyenfal_kornyezetszennyezes_klimavedelem_vallalatok_cegek","timestamp":"2021. február. 08. 09:33","title":"Kína nyilvános szégyenfalat hoz létre azoknak a vállalatoknak, amelyek folyamatosan szennyezik a környezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok, India, Kína és Oroszország után a világ ötödik országaként az Egyesült Arab Emirátusoknak is sikerült egy űrszondával elérni a Marsot. Az oda küldött műhold kedden délután állt pályára a bolygó körül.","shortLead":"Az Egyesült Államok, India, Kína és Oroszország után a világ ötödik országaként az Egyesült Arab Emirátusoknak is...","id":"20210209_mars_urszonda_remeny_muhold_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6791ced0-8be3-4876-a902-fcbb0bc16499","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_mars_urszonda_remeny_muhold_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2021. február. 09. 18:16","title":"Elérte a Marsot az első arab űrszonda, pályára állt a Remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","shortLead":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","id":"20210209_Szputnyik_V_kerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971da21-633d-4a67-8434-5664ad9bd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Szputnyik_V_kerelem","timestamp":"2021. február. 09. 16:50","title":"Kérvényezték a Szputnyik V engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9cb8413-87de-48c6-81e9-6c7f51537bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva sem kapkodnak az újabb iPhone-széria kompakt eszközéért a vásárlók.","shortLead":"Finoman szólva sem kapkodnak az újabb iPhone-széria kompakt eszközéért a vásárlók.","id":"20210208_apple_iphone_12_mini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9cb8413-87de-48c6-81e9-6c7f51537bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4117cdb1-c4bc-4b6f-a76a-22e1c2173ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_apple_iphone_12_mini","timestamp":"2021. február. 08. 11:36","title":"Nem fogy eléggé az iPhone 12 mini, leállhat a gyártásával az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített decemberben, illetve voltaképpen annyira azért mégsem, de csak azért, mert az emberek keveset tankoltak, és a vírustól való félelmükben elnapolták a karácsonyi lapostévé-vásárlásokat.","shortLead":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített...","id":"20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee994df6-26c9-48b0-9d53-88bbae72e035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","timestamp":"2021. február. 09. 10:51","title":"Orwelli magyarázatot adott az államtitkár a kiskereskedelem decemberi összezuhanására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot a brüsszeli bizottságtól - hiányolva a transzparenciát.","shortLead":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot...","id":"20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148924f2-11e9-4a47-a1f3-d6ef424f69c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","timestamp":"2021. február. 08. 16:50","title":"Az európai zöldek az Európai Bíróság elé vinnék a vakcinaügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]