[{"available":true,"c_guid":"1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA legújabb robotja most először hagyta el a landolás helyszínét, a Jezero-krátert. Nem halad gyorsan.","shortLead":"A NASA legújabb robotja most először hagyta el a landolás helyszínét, a Jezero-krátert. Nem halad gyorsan.","id":"20210305_perseverance_marsjaro_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f933a-e9ea-419a-b645-f0c10abae31c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_perseverance_marsjaro_nasa","timestamp":"2021. március. 05. 21:13","title":"Túrázni indult a Perseverance Mars-járó, és ha már így tett, útközben fotózott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17a584-73af-4c50-834b-686010444fb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nő és a férfi alapanyagokat és eszközöket kért, amit a saját lakásukhoz használtak fel.","shortLead":"A nő és a férfi alapanyagokat és eszközöket kért, amit a saját lakásukhoz használtak fel.","id":"20210306_Lakberendezes_festekbolt_hazaspar_Kiskunfelegyhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a17a584-73af-4c50-834b-686010444fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473cd7bc-c472-4c2e-a4fc-7cf553d264bb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210306_Lakberendezes_festekbolt_hazaspar_Kiskunfelegyhaza","timestamp":"2021. március. 06. 16:47","title":"Magát lakberendezőnek kiadva vitt el több százezer forint értékű terméket egy házaspár a kiskunfélegyházi festékboltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 111 006 főre emelkedett.","shortLead":"Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 111 006 főre emelkedett.","id":"20210306_7_ezernel_tobb_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_146_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cad5260-9501-475d-a406-8b972728cbaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_7_ezernel_tobb_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_146_beteg","timestamp":"2021. március. 06. 08:44","title":"7 ezernél több új fertőzöttet találtak, elhunyt 146 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","shortLead":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","id":"20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5296b24-f169-43dc-a8e9-7565dbf3aaaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","timestamp":"2021. március. 06. 20:13","title":"Elfogadta a szenátus Biden 1,9 ezer milliárd dolláros mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311254d-c056-415d-876f-219a27594b96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a korlátozásokat tartalmazó rendelet szerint csak munkavégzéshez szükséges árucikkeket lehet kínálni, a bútorbolt szerint ők pont ilyeneket kínálnak. Az operatív törzs nem osztja az üzlet jogszabályértelmezését.","shortLead":"Bár a korlátozásokat tartalmazó rendelet szerint csak munkavégzéshez szükséges árucikkeket lehet kínálni, a bútorbolt...","id":"20210306_Egy_budapesti_butoraruhaz_szerint_ok_kinyithatnak_es_ki_is_fognak_tovabbra_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9311254d-c056-415d-876f-219a27594b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd1ffce-b16d-4bc4-a67d-3fcb4463ab14","keywords":null,"link":"/kkv/20210306_Egy_budapesti_butoraruhaz_szerint_ok_kinyithatnak_es_ki_is_fognak_tovabbra_is","timestamp":"2021. március. 06. 15:25","title":"Egy budapesti bútoráruház szerint ők továbbra is kinyithatnak és ki is fognak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e73f72e-6053-4cd3-ae8e-301962ab9a46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az is fontos, hogy meccs után ne terheljék házimunkával a férfiakat.","shortLead":"Az is fontos, hogy meccs után ne terheljék házimunkával a férfiakat.","id":"20210306_Kisvarda_sportigazgato_focistafelesegek_hazimunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e73f72e-6053-4cd3-ae8e-301962ab9a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb367148-1efc-4a61-8bce-695886a419dd","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Kisvarda_sportigazgato_focistafelesegek_hazimunka","timestamp":"2021. március. 06. 09:57","title":"A Kisvárda sportigazgatója megkérte a focistafeleségeket, ne várják el, hogy a férjük keljen fel éjjel a gyerekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hiába küldték ki a lemondó sms-eket pénteken, a vakcina megérkezett az oltópontokra és sokakat be is oltottak vele, aki odament. Bár nem mindenki volt azonban ilyen szerencsés. \r

\r

","shortLead":"Hiába küldték ki a lemondó sms-eket pénteken, a vakcina megérkezett az oltópontokra és sokakat be is oltottak vele, aki...","id":"20210306_Megerositette_az_operativ_torzs_tenyleg_oltanak_az_oltopontokon_az_AstraZenecaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e82e2b-a850-4fd7-aee3-19fc61670a18","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Megerositette_az_operativ_torzs_tenyleg_oltanak_az_oltopontokon_az_AstraZenecaval","timestamp":"2021. március. 06. 16:25","title":"Megerősítette az operatív törzs, hogy aki jogosult és odamegy, azt beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cb921d-d775-4b6e-86a7-7d4f7f72bdec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány ragaszkodik Debrecenhez.","shortLead":"A kormány ragaszkodik Debrecenhez.","id":"20210307_Budapest_a_Jozsefvarosi_Palyaudvar_teruletere_koltoztetne_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0cb921d-d775-4b6e-86a7-7d4f7f72bdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e7b2a-bd8c-48e0-95e0-e437791a764c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Budapest_a_Jozsefvarosi_Palyaudvar_teruletere_koltoztetne_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2021. március. 07. 18:57","title":"Budapest a Józsefvárosi Pályaudvar területére költöztetné a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]