[{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus fizetésre, az elfogadóhelyek száma azonban csak 11 ezerrel emelkedett.","shortLead":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus...","id":"20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152c395-9b5d-45a8-b911-81f2af6c5851","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","timestamp":"2021. április. 28. 13:29","title":"Hiába tették kötelezővé, alig nőtt az elektronikus fizetést elfogadó helyek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3952c546-be23-4e34-a911-21d4b6bb9971","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A határváltozások baljóslatú fantomja üldözi a Balkánt címmel jelent meg véleménycikk a Financial Timesban, miután egy ismeretlen eredetű tervezet köröz a nyugat-balkáni határok átírásáról.","shortLead":"A határváltozások baljóslatú fantomja üldözi a Balkánt címmel jelent meg véleménycikk a Financial Timesban, miután...","id":"20210427_Balkan_hatarok_Janez_Jansa_Financial_Times_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3952c546-be23-4e34-a911-21d4b6bb9971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ca2383-99f3-47e3-ba4f-9f1ed934dc9d","keywords":null,"link":"/360/20210427_Balkan_hatarok_Janez_Jansa_Financial_Times_lapszemle","timestamp":"2021. április. 27. 07:45","title":"Financial Times – Életveszélyes felvetni a Nyugat-Balkánon a határok módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt levélben fejtette ki a Magyar Orvosi Kamara elnöksége, milyen módszertani hibákkal van tele a táblázat, amelyet a vakcinák hatásosságáról közzétett a kormány.","shortLead":"Nyílt levélben fejtette ki a Magyar Orvosi Kamara elnöksége, milyen módszertani hibákkal van tele a táblázat, amelyet...","id":"20210427_Magyar_Orvosi_Kamara_vakcina_hatekonysag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8221c3d9-c8b1-4725-a430-fae422c4f940","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Magyar_Orvosi_Kamara_vakcina_hatekonysag_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 08:34","title":"Magyar Orvosi Kamara: Nem alkalmas a kormány vakcinatáblázata mélyebb következtetések levonására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új, belső égésű motorral rendelkező autók forgalmazását.","shortLead":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új...","id":"20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2cb547-f6b8-4286-9424-b86da23aa927","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","timestamp":"2021. április. 27. 04:23","title":"A Volvo, az Uber, az Ikea és még kéttucatnyi vállalat 2035-től betiltatná a hagyományos motorú autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839b7ef0-e5bc-42a4-824e-49cc56f8bde0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Blake Bailey könyvét nagy várakozás övezte, a kiadó azonban most megszakítja a kapcsolatát a szerzővel.","shortLead":"Blake Bailey könyvét nagy várakozás övezte, a kiadó azonban most megszakítja a kapcsolatát a szerzővel.","id":"20210428_Szexualis_zaklatasi_vadak_miatt_vonjak_vissza_Philip_Roth_eletrajzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839b7ef0-e5bc-42a4-824e-49cc56f8bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce804cfe-0256-4687-9f2c-202191875069","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Szexualis_zaklatasi_vadak_miatt_vonjak_vissza_Philip_Roth_eletrajzat","timestamp":"2021. április. 28. 11:07","title":"Szexuális zaklatási vádak miatt vonják vissza Philip Roth életrajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyitottságot a felmérésben résztvevő magyar cégek 60 százaléka tartja fontosnak.","shortLead":"A nyitottságot a felmérésben résztvevő magyar cégek 60 százaléka tartja fontosnak.","id":"20210427_felmeres_100_milliardba_kerulhet_az_eloiteletesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070a480-fb82-473c-95eb-ff4c2f618fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_felmeres_100_milliardba_kerulhet_az_eloiteletesseg","timestamp":"2021. április. 27. 19:35","title":"Évente 100 milliárdba kerülhet a magyar gazdaságnak az előítéletesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv szerint.","shortLead":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv...","id":"20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d53d-3992-4ef7-ab04-51ee9c014f35","keywords":null,"link":"/sport/20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","timestamp":"2021. április. 28. 16:12","title":"Kijöttek az új szabályok, naponta tesztelik majd az olimpikonokat Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","shortLead":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","id":"20210428_who_india_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3248be3a-c5a6-4c55-9247-2d03d765a421","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_who_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 06:49","title":"WHO: Eddig 17 országban mutatták ki a koronavírus indiai variánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]